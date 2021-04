Rencontrez l’équipe de Sky Sports pour l’édition inaugurale de The Hundred, avec Andrew Flintoff et Tammy Beaumont

Andrew Flintoff, Kevin Pietersen, Stuart Broad, Tammy Beaumont et Dinesh Karthik feront partie de l’équipe de diffusion de Sky Sports pour l’édition inaugurale de The Hundred, qui débutera dans 100 jours.

L’ancienne star anglaise Flintoff sera l’un des présentateurs de Sky Sports lors du nouveau tournoi de 100 balles, qui démarre avec un match féminin entre Oval Invincibles et Manchester Originals au Kia Oval le mercredi 21 juillet, en direct sur la chaîne dédiée de Sky Sports, Sky Sports The Hundred.

Flintoff a joué 227 fois pour l’Angleterre au cours de sa carrière, marquant plus de 7000 points, remportant 400 guichets et jouant un rôle énorme dans les victoires de la série Ashes de l’équipe contre l’Australie en 2005 et 2009.

L’ancien coéquipier anglais de Flintoff, Pietersen, l’actuel melon anglais Broad, l’international féminin anglais Beaumont – qui jouera également pour London Spirit pendant le tournoi – et l’Indien Karthik font également partie d’une formation de stars.

Ils travailleront aux côtés de Wasim Akram, Darren Sammy, Mel Jones et Kumar Sangakkara, ainsi que des habitués de Sky Sports tels que Nasser Hussain, Ebony Rainford-Brent, Rob Key, David Lloyd, Michael Atherton et Mark Butcher.

Chacun des 68 matchs – 34 hommes et 34 femmes – sera diffusé en direct sur Sky Sports The Hundred ainsi que sur Sky Sports Mix, tandis que tous les matchs féminins et un nombre important de matchs masculins seront diffusés en direct sur la chaîne YouTube Sky Cricket.

Sky Sports The Hundred prendra le relais de la chaîne Sky Sports Cricket existante pour la durée de la compétition, qui tiendra ses finales masculines et féminines à Lord’s le samedi 21 août.

The Hundred offrira un prix égal pour le tournoi masculin et féminin et sera la première grande compétition sportive par équipe britannique de l’histoire à être lancée avec un appareil féminin autonome.

Après les deux premiers matchs – la compétition masculine commence le 22 juillet avec Invincibles contre les Originals – le reste du calendrier verra les doubles en-têtes masculins et féminins se dérouler le même jour, avec l’ambition d’élever le cricket féminin.

Kass Naidoo, Zainab Abbas et Jacqueline Shepherd rejoindront Flintoff en tant que présentateurs de Sky Sports pour un tournoi dont le England and Wales Cricket Board espère attirer de nouveaux fans dans le sport.

Bryan Henderson, directeur de Sky Sports Cricket, a déclaré: « Nous sommes ravis de participer au lancement de ce nouveau tournoi fantastique cet été. Ce sera un niveau incroyable de cricket joué sur certains des meilleurs terrains du monde et tout le monde est invité.

« Espérons que la compétition inspirera de nombreuses filles et garçons à prendre une batte et une balle. Nous avons mis en place une liste incroyable de présentateurs et de commentateurs; il y a un look graphique complètement nouveau et une nouvelle technologie de diffusion passionnante. Nous espérons vraiment que vous profitez de la couverture. «

Regardez The Hundred en direct sur Sky Sports Cricket cet été. Les abonnés non-Sky peuvent suivre toute l’action via l’application Sky Sports, Sky Sports News et skysports.com.