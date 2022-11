Andrew de Love Island suscite des rumeurs de querelle avec Luca alors qu’il quitte la société de gestion de sa sœur

La star de LOVE Island, Andrew Le Page, a quitté sa société de gestion dirigée par la sœur de Luca Bish.

L’agent immobilier Andrew et l’ancien poissonnier Luca sont devenus amis dans la villa Love Island et ont atteint la finale en juillet.

La sœur aînée de Luca, Claudia Rosa Bish, est la directrice de la société d’influence Influencer Overnight Limited.

La résidente de Brighton est propriétaire de la société avec Adam Minto et Thomas Allsworth, et avant de reprendre la société, elle possédait The Blogger Agent – ​​une société de gestion qui gère également les influenceurs.

Andrew a été signé avec The Blogger Agent et les a répertoriés comme sa direction après avoir quitté la villa de la télé.

Ces derniers jours, il a modifié sa bio Instagram pour dire qu’il est représenté par @84world_

On ne sait pas ce qui a déclenché sa décision de s’éloigner, mais certains fans de Love Island l’ont pris comme un signe que le couple s’est brouillé.

L’un d’eux a déclaré sur Reddit : “Il semble qu’Andrew ait changé de société de gestion, passant de The Blogger Agent dirigé par la sœur de Luca à 84 world…”

Une personne a répondu: « Cela signifie-t-il qu’il n’y a plus de vidéos BFF produites d’Andrew et Luca ?? Merde”





Un autre a déclaré: “J’espère qu’il n’y a pas de tension entre les couples. J’aime beaucoup leur amitié dans la villa. Semble authentique”

D’autres ont démenti les rumeurs d’une querelle, et l’un d’eux a écrit: «Encore une fois, certains des commentaires ici sont déroutants.

“Andrew a décidé de quitter une agence composée principalement d’influenceurs beauté ou mode. L’explication la plus logique est qu’il veut être signé dans une agence qui lui convient mieux.

Un autre a déclaré : « Je pense qu’il est assez normal de changer de société de gestion, tout dépend de ce que vous recherchez. Je lui souhaite tout le succès !”

Luca et Andrew se sont affrontés dans la villa lorsque Luca a été accusé d’avoir intimidé Tasha Ghouri.

