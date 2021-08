Andrew Cuomo utilise bizarrement un montage vidéo de lui KISSING pour éliminer les allégations selon lesquelles il aurait harcelé 11 personnes, y compris des assistants

ANDREW Cuomo a joué un montage bizarre de lui touchant et embrassant le visage des gens alors qu’il niait avoir harcelé sexuellement 11 femmes, dont plusieurs assistants.

Le gouverneur de New York a diffusé les images sur des commentaires sur sa manière de toucher les gens au visage pour réfuter un rapport accablant sur son comportement publié quelques heures auparavant.

Cuomo continue de nier les allégations de harcèlement sexuel Crédit : https://www.gouverneur.ny.gov/

Le clip l’a d’abord montré avec son père, l’ancien gouverneur Mario Cuomo, et sa mère, Matilda, avant de passer à des photos de lui avec le public.

Il montrait Cuomo tenant des hommes, des femmes et des enfants par le visage.

« Le New York Times a publié en première page une photo de moi touchant le visage d’une femme lors d’un mariage, puis l’embrassant sur la joue », a-t-il déclaré alors que la photo en question était montrée.

« Ce ne sont pas des nouvelles en première page.

« J’ai fait le même geste en public toute ma vie.

« En fait, je l’ai appris de ma mère et de mon père », a-t-il ajouté alors que des photos de ses parents l’embarrassant en public étaient montrées.

« Je fais ça pour transmettre de la chaleur, rien de plus.

« En fait, il y a des centaines sinon des milliers de photos de moi utilisant exactement le même geste.

« Je le fais avec tout le monde – noir et blanc, jeune et vieux, hétéro et LGBTQ, personnes puissantes, amis, étrangers, personnes que je rencontre dans la rue », a ajouté Cuomo, en montrant les photos de lui avec le public et avec célébrités et autres législateurs.

Il comprenait des images de Cuomo embrassant l’ancien président Bill Clinton et l’acteur Robert de Niro.

« Après l’événement, la femme dit qu’elle s’est offusquée du geste et pour cela, je m’en excuse. »

Le gouverneur fait face à des appels intensifiés pour qu’il démissionne après que la procureure générale de New York, Letitia James, a publié mardi les conclusions de l’enquête de cinq mois menée par l’État.