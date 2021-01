Andrew Cuomo permet à New York de commencer à administrer le vaccin Covid aux personnes âgées

La ville de New York commencera à vacciner les personnes âgées et les travailleurs non médicaux essentiels lundi après que le maire Bill de Blasio ait excorié le gouverneur Andrew Cuomo pour des règles strictes limitant les doses aux travailleurs de la santé.

Cuomo a fait marche arrière sur sa politique vendredi, après que de Blasio se soit plaint que des milliers de doses étaient inutilisées et que certaines étaient même jetées après leur expiration.

À 15 heures, Cuomo a annoncé une nouvelle ordonnance élargissant l’admissibilité au vaccin aux personnes âgées de plus de 75 ans, aux travailleurs des transports en commun, aux enseignants et à la police, avec des sites de vaccination de masse prévus dans les pharmacies, les cabinets médicaux et le Javits Center de Manhattan.

Trente minutes plus tard, le triomphant de Blasio a lancé un tweet disant: « New York en a assez entendu. Nous commencerons à administrer des injections aux travailleurs de la ville et aux personnes âgées de [Phase] 1B à partir de lundi. »

La querelle honteuse entre les deux démocrates élus est survenue alors que la ville de New York n’a administré que 149 932 doses, soit 31% des doses qu’elle a reçues, laissant les deux tiers des doses inutilisées au risque d’expirer.

La ville de New York commencera à vacciner les personnes âgées et les travailleurs non médicaux essentiels lundi après que le maire Bill de Blasio (à gauche) ait excorié le gouverneur Andrew Cuomo (à droite) pour des règles strictes limitant les doses aux travailleurs de la santé

Dans le cadre du plan de distribution de l’État de Cuomo, la phase 1A de la vaccination est strictement limitée aux travailleurs de la santé, et le gouverneur exigeait que 70% de ce groupe reçoivent le vaccin avant d’étendre l’accès à d’autres groupes.

Cependant, un nombre surprenant de travailleurs de la santé refusent le vaccin et à New York, seuls 13% environ de ce groupe ont reçu une dose.

De Blasio avait demandé à plusieurs reprises au gouverneur d’assouplir les règles, affirmant que la ville disposait de centaines de milliers de coups de feu à administrer aux personnes âgées. Mais le gouverneur a refusé de se plier, insistant vendredi après-midi sur le fait que les travailleurs de la santé doivent avoir la priorité.

Les résidents des foyers de soins font également partie du groupe prioritaire dans chaque État, mais leurs vaccinations sont administrées dans le cadre de contrats fédéraux avec des chaînes de pharmacies et ne comptent pas dans les attributions de l’État.

Jusqu’à présent, NYC a reçu 487 375 doses de vaccin, mais seulement 149 932 ont été administrées. La ville compte 8,4 millions d’habitants.

Vendredi matin, de Blasio a prononcé un discours passionné implorant Cuomo pour la « liberté de vacciner », affirmant que la ville disposait de 270,00 doses qui pourraient être immédiatement administrées aux personnes âgées de plus de 75 ans si les règles étaient assouplies.

Le nombre total d’hospitalisations COVID dans l’État de New York a continué d’augmenter vendredi

La région des Finger Lakes a été la plus touchée en termes d’hospitalisations par habitant

Le maire a fait valoir que les personnes âgées hésiteraient beaucoup moins à se faire vacciner.

«Vous n’allez pas voir la même hésitation qu’avec les jeunes», dit-il. «C’est la catégorie la plus vulnérable … ils ont le plus besoin et le plus désir du vaccin. Ils n’attendront pas.

La réticence à la vaccination des travailleurs de la santé, qui comprennent des employés tels que des employés d’hôpitaux et des concierges en plus des médecins et des infirmières, a conduit à des situations choquantes dans lesquelles de précieuses doses ont été jetées à la poubelle.

À Harlem, une clinique de santé a même dû jeter une poignée de doses après que près de la moitié de ses 20 employés ont refusé le vaccin, et le service de santé de la ville a déclaré à la clinique qu’il ne pouvait vacciner que les membres des groupes éligibles, selon le New York Times. .

La clinique n’a eu que quelques heures pour administrer les doses après la perforation de son deuxième flacon de Moderna contenant 10 doses et a couru pour trouver des receveurs éligibles, mais n’a pas pu.

Le centre de santé familiale de Harlem (ci-dessus) a été contraint de jeter quatre doses du vaccin Moderna après que les membres du personnel ont refusé le vaccin et qu’aucun receveur éligible n’a pu être trouvé.

«Les gens ne se tiennent pas la main par blocs de 10 pour venir se faire vacciner», a déclaré le Dr Neil Calman, président de l’Institut pour la santé familiale, propriétaire de la clinique.

« Nous devons simplement permettre aux prestataires d’utiliser leur jugement professionnel pour le transmettre aux personnes les plus exposées. »

Vendredi, Cuomo a déclaré que sans augmentation de l’approvisionnement en vaccins, il faudrait 14 semaines pour vacciner les New-Yorkais dans les phases 1A et 1B. Cela laisserait les autres groupes de côté jusqu’au 16 avril.

Il a déclaré qu’il travaillait avec la nouvelle administration Biden et espère que l’offre du gouvernement fédéral « augmentera considérablement ».

Cuomo a déclaré que sans une telle augmentation de l’offre de vaccins, New York prendrait encore 47 semaines, soit près d’un an, pour atteindre les niveaux d’immunité du troupeau.

