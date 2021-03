Le gouverneur Andrew Cuomo se prépare à prendre la parole lors d’une conférence de presse, alors qu’il fait face à des questions sur des allégations de harcèlement sexuel. | Seth Wenig / Getty Images

Le gouverneur de New York appelle les appels croissants à sa démission «à l’annulation de la culture».

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, et la sénatrice Kirsten Gillibrand ont rejoint un groupe de législateurs démocrates de New York en croissance rapide appelant le gouverneur de New York Andrew Cuomo à démissionner vendredi pour des allégations d’inconduite sexuelle et de distorsion des données sur la mortalité de Covid-19.

L’escalade rapide de la pression exercée sur Cuomo par les politiciens de son propre parti a soulevé la question de savoir s’il sera en mesure de gouverner efficacement à un moment où il a été chargé de superviser la gestion par l’État d’une crise de santé publique complexe, y compris le déploiement de Covid. -19 vaccins et réouverture en toute sécurité des entreprises.

Il a également prouvé que les démocrates sont prêts à s’unir dans l’opposition contre un membre éminent de leur propre parti accusé de harcèlement sexuel, tenant leurs propres membres responsables d’une manière similaire à la façon dont ils ont traité les républicains accusés d’inconduite.

«Nous saluons les actions courageuses des individus qui ont présenté de graves allégations d’abus et d’inconduite», ont déclaré Schumer et Gillibrand dans un communiqué conjoint. «En raison des multiples et crédibles allégations de harcèlement sexuel et d’inconduite, il est clair que le Gouverneur Cuomo a perdu la confiance de ses partenaires au pouvoir et du peuple de New York. Le Gouverneur Cuomo devrait démissionner.

Vendredi également, 16 autres membres de la délégation de 19 personnes de la Chambre démocrate de New York – y compris le président du comité judiciaire de la Chambre, Jerrold Nadler et la leader progressiste, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez – l’ont appelé à démissionner.

Les représentants qui n’ont pas demandé explicitement sa démission ont offert à Cuomo peu de consolation. Les représentants Tom Suozzi et Gregory Meeks ont déclaré que si Cuomo ne pouvait pas gouverner efficacement, il devrait démissionner. Pendant ce temps, le représentant Hakeem Jeffries appelé les allégations étaient «profondément troublantes» et soutenaient les enquêtes sur sa conduite – mais ont finalement appelé Cuomo lui-même à réfléchir à «s’il peut continuer à diriger efficacement l’État».

Le même jour, le New York Magazine et le New York Times ont publié des enquêtes indiquant que Cuomo avait favorisé un environnement de travail mal géré et abusif dans le manoir du gouverneur. « Lors d’entretiens au cours de la semaine dernière, plus de 35 personnes qui ont travaillé dans la chambre exécutive de M. Cuomo ont décrit le bureau comme profondément chaotique, non professionnel et toxique, en particulier pour les jeunes femmes », a rapporté le Times.

Actuellement, la procureure générale de New York, Letitia James, supervise une enquête indépendante sur les allégations de harcèlement sexuel contre Cuomo, qui a débuté lorsque l’ancien assistant Lindsey Boylan a affirmé en février qu’il l’avait embrassée sur les lèvres contre sa volonté en 2018. Sa déclaration a ensuite été suivie par un certain nombre d’autres allégations d’inconduite de la part de femmes, y compris un ancien assistant qui l’a accusé de l’avoir pelotée à sa résidence privée et un autre assistant qui a déclaré qu’il lui avait effectivement proposé de la manière dont il s’enquit de sa vie sexuelle.

Cette semaine, l’Assemblée de l’État de New York a également ouvert une enquête de mise en accusation sur le comportement de Cuomo suite aux allégations d’inconduite sexuelle et aux preuves selon lesquelles il semblait cacher le véritable nombre de morts de résidents de maisons de retraite dans l’État causé par Covid-19. Jeudi, plus de 50 démocrates du Sénat et de l’Assemblée de l’État de New York ont ​​déclaré que Cuomo avait «perdu la confiance du public» et lui ont demandé de démissionner.

Mais Cuomo a résisté aux appels croissants à sa démission vendredi et a qualifié les efforts déployés pour le forcer de quitter ses fonctions d ‘«annuler la culture». Il a nié le harcèlement et les abus et est resté résolu quant à son intention de rester en fonction. «Je n’ai pas fait ce qui a été allégué, point final», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

«Je suis convaincu que lorsque les New-Yorkais connaissent les faits de l’examen, je suis confiant dans la décision fondée sur les faits», a-t-il déclaré. «Mais attendez les faits. Une opinion sans faits est irresponsable.

Les fortunes politiques de Cuomo ont radicalement changé depuis les premiers stades de la pandémie, quand il a projeté une confiance calme au public lors de conférences de presse qui lui ont valu des éloges parmi les démocrates et même un Emmy. Désormais, le buzz autour d’une élection présidentielle en 2024 a été remplacé par la question de savoir s’il survivra à son mandat actuel.

Les allégations de Cuomo ont mis à l’épreuve l’engagement des démocrates à lutter contre le harcèlement sexuel

Comme l’a noté Anna North de Vox, les démocrates ont parfois semblé plus hésitants à agir sur des allégations de mauvaise conduite contre des membres de leur propre parti que contre des républicains accusés d’abus sexuels comme l’ancien président Donald Trump ou le juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh:

Lorsque plusieurs femmes se sont manifestées en 2017 pour signaler des attouchements ou des baisers non désirés par le sénateur Al Franken (D-MN), plusieurs sénateurs démocrates, dont Gillibrand et puis-Sen. Kamala Harris (D-CA), l’a appelé à démissionner. Mais Gillibrand, en particulier, a plus tard subi un retour de force politique pour la décision, les donateurs se retirant d’elle. En 2020, lorsque Tara Reade s’est manifestée pour rapporter que Joe Biden l’avait agressée sexuellement en 1993, les démocrates – y compris Gillibrand – l’ont largement défendu (une tâche rendue peut-être plus facile par le fait que Reade était confrontée à des questions sur ses comptes changeants sur les actions de Biden. ainsi que ses écrits précédents sur la Russie). Maintenant, Biden est président, les démocrates contrôlent le Congrès et Trump n’est plus à la Maison Blanche ou sur Twitter pour rappeler aux Américains les allégations portées contre lui. Et ce que les démocrates font à propos de Cuomo sera, dans une certaine mesure, un test du sérieux avec lequel ils prennent les allégations de harcèlement sexuel à une époque où ils sont au pouvoir.

De plus en plus, les démocrates de New York signalent qu’ils ne toléreront pas le genre d’allégations auxquelles Cuomo fait face.

Il existe également d’autres facteurs qui ont contribué à la décision des démocrates de faire pression pour la démission de Cuomo. Avant que de multiples allégations d’inconduite sexuelle ne fassent surface, le scandale sur la suppression par Cuomo des données sur les décès de Covid-19 a sérieusement sapé sa réputation de décideur politique efficace et digne de confiance sur son numéro de signature de l’année dernière.

Et surtout, la glissade de Cuomo a été accélérée par ses relations acrimonieuses avec les démocrates de New York bien avant que tout scandale n’éclate. Par exemple, le membre de l’Assemblée de New York, Ron Kim, a déclaré qu’après avoir critiqué la gestion par Cuomo des données sur les décès dans les maisons de retraite, il a reçu un appel téléphonique de Cuomo au cours duquel le gouverneur a passé «dix minutes à menacer ma carrière et à m’ordonner de publier une déclaration qui serait utilisé pour couvrir le secrétaire d’État.

Comme l’explique Alex Shephard de la Nouvelle République, de nombreux démocrates en ont depuis longtemps assez de la relation conflictuelle de Cuomo avec son propre parti:

Alors que l’Assemblée d’État est restée largement plus fidèle que le Sénat, qui est plus ou moins en rébellion ouverte, Cuomo a passé une décennie à intimider, cajoler et humilier les politiciens siégeant dans ces organes. Une partie de ce que nous voyons maintenant est la récupération. Grâce en partie à la décision de Cuomo d’empêcher à elle seule une majorité démocrate de s’installer au Sénat pendant plusieurs années, il y a une quantité extraordinaire de mauvais sang.

La question de savoir si Cuomo démissionnera est une question ouverte. Mais il est clair que sa réputation et son capital politique étaient plus fragiles qu’on ne le croit généralement, et ils ont subi un coup énorme et irréversible.