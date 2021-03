Les représentants de New York, Jerry Nadler et Alexandria Ocasio-Cortez, faisaient partie des 12 puissants démocrates de l’État qui ont demandé la démission du gouverneur Andrew Cuomo vendredi au milieu des allégations de harcèlement sexuel et du scandale des maisons de retraite.

Nadler a affirmé que Cuomo avait « perdu la confiance du peuple de New York » dans un communiqué publié vendredi dans le cadre de l’effort coordonné de la délégation du Congrès de l’État.

Les douze représentants qui ont publié des déclarations vendredi se sont joints à la représentante Kathleen Rice de Long Island, qui a appelé Cuomo à démissionner depuis la semaine dernière.

Cela signifie que 13 des 19 démocrates du Congrès de New York ont ​​maintenant demandé la démission du gouverneur de 63 ans.

Vendredi, 30 femmes ont parlé au New York Magazine de leur expérience d’intimidation et de harcèlement dans le bureau de Cuomo, ajoutant aux allégations d’inconduite sexuelle formulées par six femmes – dont la plupart sont d’anciennes aides – au cours des dernières semaines.

Cela intervient après que 59 démocrates de la législature de l’État aient signé jeudi une déclaration exigeant la démission de Cuomo et que le maire de New York, Bill de Blasio, l’a également appelé à démissionner.

Peu de temps après que les représentants aient publié leurs déclarations vendredi, le sénateur d’État Mike Gianaris a révélé que l’ensemble de la délégation du sénat démocrate avait également convenu que Cuomo devait démissionner.

Les sénateurs de New York Chuck Schumer et Kirsten Gilibrand, le président Joe Biden et le vice-président Kamala Harris ne l’ont pas encore appelé à démissionner, mais ont exprimé leur soutien aux accusateurs et à une enquête sur les allégations menées par le procureur général de l’État Letitia James.

D’autres républicains de la délégation du Congrès de New York ont ​​précédemment appelé à la démission de Cuomo, notamment Nicole Malliotakis, Elise Stefanik, Claudia Tenney et Lee Zeldin.

Le gouverneur a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de démissionner et a affirmé qu’il n’était coupable d’aucun acte répréhensible en relation avec le scandale des maisons de retraite.

Il a présenté ses excuses aux femmes qui avaient fait des allégations contre lui s’il les mettait mal à l’aise, mais a insisté sur le fait qu’il n’avait touché personne de manière inappropriée.

Nadler, le président du comité judiciaire de la Chambre, a affirmé que les allégations formulées par six femmes contre le gouverneur lui avaient «empêché de continuer à gouverner à ce stade».

« Le courage dont les individus ont fait preuve en se présentant pour partager leurs expériences avec le Gouverneur Cuomo est inspirant, et je les soutiens », a ajouté Nadler, l’un des plus hauts membres du Congrès, dans un communiqué publié sur Twitter.

«Le Gouverneur Cuomo a perdu la confiance des habitants de New York. Le gouverneur Cuomo doit démissionner.

Les représentants démocrates de New York, Grace Meng, Carolyn Maloney, Alexandria Ocasio-Cortez, Nydia M. Velázques et Yvette Clarke qui ont tous fait des déclarations vendredi

AOC a également publié une déclaration sur Twitter aux côtés du représentant Jamaal Bowman, un autre membre de l’aile gauche du parti, dans laquelle ils ont fait référence à la fois aux allégations de harcèlement et au scandale des décès de la maison de retraite COVID-19.

LES MEMBRES DU DISTRICT CONGRESSIONNEL DE NY APPELENT À LA DÉMISSION DE CUOMO Délivrance des déclarations vendredi: Représentant Jerry Nadler Rép.Alexandria Ocasio-Cortez Représentant Jamaal Bowman Représentant Mondaire Jones Représentante Yvette Clarke Représentant Adriano Espaillat Représentante Carolyn Maloney Représentant Grace Meng Rép. Nydia M. Velázques Représentant Sean Patrick Maloney Représentant Antonio Delgado Représentant Brian Higgins Déclaration publiée la semaine dernière: 13. Représentante Kathleen Rice

« Cette semaine, la deuxième allégation d’agression sexuelle et la sixième allégation de harcèlement ont été portées contre le gouverneur Cuomo », ont déclaré Ocasio-Cortez et Bowman.

«Le fait que ce dernier rapport soit si récent est alarmant et soulève des inquiétudes quant à la sécurité et au bien-être actuels du personnel de l’administration. Ces allégations ont toutes été cohérentes et très détaillées, et il existe également des rapports crédibles dans les médias étayant leurs comptes.

« Après deux comptes d’agression sexuelle, quatre comptes de harcèlement, l’enquête du procureur général concluant que l’administrateur du gouverneur a caché les données des maisons de retraite à la législature et au public, nous sommes d’accord avec les 55+ membres de la législature de l’État de New York que le gouverneur doit démissionner, AOC a ajouté dans un tweet.

Outre AOC, Nadler et Bowman, les représentants Mondaire Jones, Yvette Clarke, Adriano Espaillat, Carolyn Maloney, Grace Meng, Nydia M. Velázques, Sean Patrick Maloney, Antonio Delgado et Brian Higgins ont tous émis des déclarations similaires au même moment.

C’était la réprimande la plus sévère à ce jour pour le gouverneur de l’intérieur de son propre parti, où il y a à peine un an, il était salué comme une star pour sa réponse à la pandémie de coronavirus.

D’autres démocrates de New York tels que les sénateurs Chuck Schumer et Kirsten Gillibrand n’avaient pas appelé à la démission de Cuomo vendredi matin.

Ils ont tous deux réitéré leur soutien à une enquête indépendante sur le harcèlement sexuel menée par l’avocate de New York Leitita James.

Schumer, cependant, a fait un coup d’œil à Cuomo lors de sa comparution à la conférence de presse du maire de Blasio jeudi et a affirmé qu’il donnait des milliards de dollars pour de nouveaux sites de vaccination directement à New York, car la Big Apple ne voit parfois pas les fonds. envoyé par la législature de l’État à Albany.

Les démocrates de New York qui se sont exprimés vendredi avaient précédemment déclaré que l’enquête d’AG James soutenait l’enquête, mais avaient changé de position à mesure que de plus en plus de femmes se manifestaient cette semaine.

«Je soutiens ceux qui ont parlé de leurs histoires et j’admire leur courage. Grâce aux mouvements #MeToo et Time’s Up, les femmes sont encouragées à aller de l’avant », a écrit la députée Maloney dans sa déclaration vendredi.

«Je me joins au chef de la majorité Andrea Stewart Cousins, mes collègues et d’autres qui ont appelé le gouverneur Cuomo à démissionner dans le meilleur intérêt de tous les New-Yorkais.

«Nous avons parcouru un long chemin, mais il est maintenant temps de veiller enfin à ce que le courage de cette génération arrête le harcèlement une fois pour toutes.

La membre du Congrès Clarke a déclaré dans sa déclaration qu’elle était désormais « en faveur d’un appel à l’action plus accéléré » concernant Cuomo.

« Ces allégations ont atteint un niveau qui, selon moi, empêche le gouverneur de servir le peuple de l’État de New York au mieux de ses capacités », a déclaré Clarke.

« Je reste convaincu que le procureur général Tish James a les ressources, les prouesses et la capacité de rédiger un rapport complet et déterminant. Cependant, je dois me joindre à mes collègues pour appeler le gouverneur Andrew Cuomo à démissionner.

Le président Joe Biden n’a pas dit non plus qu’il pensait que le gouverneur, ami et allié de longue date, devrait se retirer. Le vice-président Kamala Harris n’a pas non plus fait de commentaire.

Biden a cependant exprimé son soutien aux six accusateurs de Cuomo.

« Le président le connaît depuis longtemps, mais cela n’a pas d’importance dans ce scénario », a déclaré vendredi la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, dans Good Morning America.

« Je dirais que la présidente, la vice-présidente, nous pensons tous que chacune de ces femmes qui se présentent doit être traitée avec respect et doit faire entendre sa voix.

« Il m’est entendu en tant que femme de lire beaucoup de ces histoires et parfois nous nous réveillons et il y en a une nouvelle, mais nous croyons qu’il y a là une enquête indépendante en cours, dirigée par le procureur général avec pouvoir supeona et nous soutenons certainement qui va de l’avant », a ajouté Psaki.

Parallèlement à une allégation selon laquelle le gouverneur a peloté une aide à l’Executive Mansion l’année dernière, Cuomo fait face à des allégations de remarques et de comportements sexuellement suggestifs à l’égard des femmes, y compris des aides féminines.

Une aide, Charlotte Bennett, 25 ans, a déclaré qu’il lui avait demandé si elle aurait jamais des relations sexuelles avec un homme plus âgé.

Et un autre ancien assistant Lindsey Boylan a affirmé que le gouverneur l’avait une fois embrassée sans consentement, et a déclaré que les assistants du gouverneur l’avaient publiquement diffamée après l’avoir accusé de harcèlement sexuel.

Les nouveaux appels à sa démission interviennent un jour après que le président de l’Assemblée de l’État de New York, Carl Heastie, a déclaré qu’il avait autorisé sa commission judiciaire à ouvrir une enquête de destitution sur les allégations d’inconduite sexuelle que six femmes avaient formulées contre Cuomo.

L’enquête du panel se déroulera parallèlement à celle menée par AG Letitia James.

Cuomo a demandé au public d’attendre les résultats de cette enquête avant de se prononcer.

Le gouverneur au troisième mandat, qui a pris ses fonctions en 2011, a souligné ses réélections comme une indication d’un fort soutien à l’échelle de l’État, qui a été renforcé l’année dernière au milieu de la pandémie de COVID-19.

Il a également vanté l’adoption par son administration d’objectifs libéraux tels que le mariage homosexuel comme preuve que son approche intransigeante de la politique fonctionne.