L’ancien gouverneur de New York a dénoncé « l’annulation de la culture » dans l’épisode de vendredi de « Real Time With Bill Maher », deux ans après sa démission à la suite d’une enquête indépendante citant 11 allégations de mauvaise conduite de femmes.

À Conférence de presse 2021 À propos de l’enquête, la procureure générale de New York, Letitia James, a déclaré que Cuomo « avait harcelé sexuellement plusieurs femmes et, ce faisant, violé les lois fédérales et étatiques ». Le rapport concluait que Cuomo avait embrassé, touché et fait des commentaires sexuels aux membres du personnel.