Andrew Cuomo « a harcelé sexuellement plusieurs femmes, dont des employées », selon NY AG Letitia James après une enquête

Le gouverneur de NEW YORK Andrew Cuomo a harcelé sexuellement plusieurs femmes, y compris des employés de son bureau, ont annoncé mardi les enquêteurs.

L’enquête a révélé que Cuomo avait harcelé sexuellement des employés actuels et anciens de l’État. Il a également constaté que le gouverneur et son équipe avaient exercé des représailles contre un ancien employé pour s’être manifesté.

Crédit : AFP

« Le gouverneur Cuomo a harcelé sexuellement plusieurs femmes », a déclaré mardi la procureure générale de New York, Letitia James, lors d’une conférence de presse, ajoutant qu’il s’agissait d’une violation de la loi fédérale et de l’État.

Ils ont également accusé le gouverneur de cultiver un « lieu de travail toxique », laissant les employés craignant de porter plainte pour acte répréhensible.

Plus d’une demi-douzaine d’allégations de harcèlement sexuel ont été portées contre Cuomo plus tôt cette année, les allégations allant d’embrassements ou de tâtonnements non désirés et de conversations inappropriées.

Cuomo a nié à plusieurs reprises les actes répréhensibles.

Cependant, les enquêteurs du bureau du procureur ont déclaré avoir déterminé que Cuomo s’était livré à de multiples actes de harcèlement sexuel illégal.

Un tel harcèlement comprenait le « toucher et saisir des parties intimes du corps ».

« Personne ne s’en est félicité et tous l’ont trouvé dérangeant, humiliant et inapproprié », ont déclaré les enquêteurs à propos des victimes présumées.

L’une des victimes à avoir fait des allégations contre Cuomo était un soldat de l’État affecté à son bureau.

Le soldat a raconté aux enquêteurs comment elle se serait tenue devant Cuomo dans un ascenseur lorsqu’il a soudainement passé son doigt de son cou à sa colonne vertébrale, en disant « Hé, toi. »

À une autre occasion, le soldat affirme qu’elle s’était tenue en train de tenir une porte ouverte pour le démocrate lorsqu’il a soudainement passé une main ouverte sur son ventre, de son ventre à sa hanche où elle gardait son arme.

Plus à venir…

