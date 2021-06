Andrew Clarke de Francesca dit que le redressement inclut d’atteindre les acheteurs LGBTQ

Andrew Clarke, 47 ans, a pris la direction du détaillant de vêtements Francesca’s en mars 2020. Source : Francesca

Quand Andrew Clarke avait la trentaine, il a été licencié d’un travail de vente au détail en raison de son orientation sexuelle. « Mon patron de l’époque m’a dit que mon style de vie était incompatible avec les valeurs de l’entreprise », a déclaré Clarke, maintenant un vétéran de 25 ans dans l’industrie de la vente au détail qui est également l’un des rares PDG ouvertement homosexuels de la vente au détail. « C’était plus tôt dans ma carrière, mais il n’y a pas si longtemps », a déclaré le joueur de 47 ans. « Je pense qu’au début de ma carrière, j’ai beaucoup caché ma vie privée. Je savais, dans certains de mes rôles précédents, que mon petit ami – qui est ensuite devenu mon mari – ne serait pas le bienvenu lors d’événements d’entreprise. » Aujourd’hui, Clarke est chef de la direction de Francesca’s, une entreprise de vêtements-boutiques basée à Houston, mais cette expérience continue de façonner ses décisions. Lorsqu’il a décidé de poursuivre le concert de Francesca au début de 2020, il a vu une opportunité de redresser une chaîne en difficulté qui avait signalé deux ans de pertes. Francesca’s avait trouvé son nom sur les listes de surveillance des faillites d’un certain nombre d’experts. Mais Clarke n’aurait jamais pu prédire que son premier jour de travail en mars dernier serait de 10 jours avant que la pandémie de Covid n’oblige les détaillants des centres commerciaux, y compris Francesca, à fermer leurs portes pendant des mois. Un peu plus d’un an après avoir été PDG, Clarke se retrouve à travailler dans le cadre d’un nouveau capital-investissement qui a sauvé la marque d’un dépôt au chapitre 11. « Mon opportunité de redressement chez Francesca est devenue un combat pour la survie », a déclaré Clarke. « Mais j’ai rejoint Francesca’s parce que ce que j’ai vu était une réelle opportunité pour cette marque qui n’avait pas vraiment eu de succès depuis deux ou trois ans. J’ai senti qu’il y avait de l’or caché. » Lorsque la pandémie a frappé, les consommateurs coincés à la maison n’achetaient pas de vêtements, qui représentaient plus de 55% des ventes de Francesca – les chaussures, bijoux, accessoires et cadeaux représentant le reste. Francesca’s a également eu une faible visibilité en ligne, le commerce électronique représentant moins d’un quart de ses ventes totales. Cela a terriblement nui à l’entreprise lorsque ses magasins étaient temporairement sombres. Pour le troisième trimestre, clos le 31 octobre 2020, les ventes nettes de Francesca ont totalisé 79,3 millions de dollars, soit une baisse de 17 % d’une année sur l’autre, la société a déclaré dans des documents judiciaires. Le 3 décembre 2020, Francesca a déposé une demande de mise en faillite (chapitre 11), alors qu’une bataille de plusieurs années pour renouer avec la croissance a atteint son paroxysme. Son activité avait atteint un sommet lorsqu’elle a déclaré un EBITDA positif de 87 millions de dollars en 2016, ont expliqué des documents judiciaires, qui ont diminué à une perte de 62 millions de dollars en 2020. Francesca’s a rejoint une longue liste de détaillants de vêtements qui ont également déposé une demande de mise en faillite l’année dernière, y compris Brooks Brothers, J. Crew et la chaîne de grands magasins JC Penney. L’entreprise a été vendue à Francesca’s Acquisition – une filiale de TerraMar Capital, Tiger Capital Group et SB360 Capital Group – en février. L’accord a permis à Francesca de sortir de la faillite avec une facilité de crédit renouvelable basée sur des actifs de 25 millions de dollars.

« Grand déverrouillage »

« Bien que la pandémie ait fait des ravages dans le secteur de la vente au détail – et nous n’avons certainement pas été épargnés – … mais c’était en fait un gros déblocage pour nous », a expliqué Clarke. « Nous avons dit: » Nous devons innover. Nous devons changer ce modèle. Nous devons le faire très rapidement si nous voulons être ici de l’autre côté de la pandémie. « » Se débarrasser des magasins physiques sous-performants a été une action. Avant la faillite, Francesca’s était déjà en train de fermer des magasins non rentables dans des centres commerciaux. Mais un processus de restructuration supervisé par un tribunal lui a permis de rompre les baux et d’accélérer une partie de ce travail. Sous les nouveaux propriétaires de Francesca, au moins 275 magasins resteront ouverts. Il en compte 460 en activité aujourd’hui, contre 558 emplacements que le détaillant avait lorsqu’il a déposé son bilan en décembre dernier, et une diminution encore plus importante par rapport aux plus de 700 qu’il avait en 2019. « Sur les épaules d’une empreinte de bonne taille avec succès, nous devrions être en mesure de créer une entreprise omnicanal vraiment rentable », a déclaré Clarke. L’autre objectif de Clarke est de réparer la marchandise du détaillant. Avant qu’il ne rejoigne Francesca’s, la marque était surtout connue pour ses tenues de soirée, ses robes pour les danses scolaires ou les remises de diplômes et ses vêtements de travail chics, a déclaré Clarke. Mais il a dû changer car les acheteurs recherchent des options plus décontractées et confortables. De nombreux détaillants de vêtements sont aux prises avec cette nouvelle préférence. Les ventes de vêtements ont chuté de 19% l’année dernière, selon le groupe NPD, mais des catégories telles que les pantalons de survêtement et les pyjamas ont enregistré une croissance. Même si les gens cherchent à rafraîchir leur garde-robe avec de nouveaux styles, beaucoup recherchent toujours des options confortables telles que des pantalons à taille élastique.

Le public cible de Francesca était traditionnellement les femmes âgées de 18 à 35 ans, mais l’entreprise souhaite également désormais toucher les jeunes filles. Il a récemment ajouté une collection pour préadolescents, appelée Franki by Francesca’s, qui propose une gamme d’options plus habillées, notamment des t-shirts graphiques et du denim vieilli, ainsi que des hauts courts et des combinaisons. En s’attaquant aux consommateurs de la génération Z, Clarke espère toucher une génération d’acheteurs qui a prouvé qu’elle préférait acheter auprès de marques qui représentent quelque chose et parlent de manière plus authentique dans leur marketing. Son parcours professionnel fait également de lui un choix approprié pour être le fer de lance de ce changement. Clarke occupait auparavant le poste de directeur du merchandising de la marque de vêtements et d’accessoires pour préadolescents Justice. Il a également dirigé l’entreprise de vêtements de Kmart et dirigé le fabricant de vêtements pour femmes Loft.