Les responsables de la Caroline du Nord ont été confrontés jeudi à une pression croissante pour publier des images de la caméra corporelle de la mort d’Andrew Brown Jr., un homme noir qui a été tué par balle par un adjoint du shérif mercredi matin à Elizabeth City.

Brown n’était pas armé lorsqu’il a été tué par balle, a déclaré Harry Daniels, l’avocat de la famille Brown. Les récits de témoins brossent le tableau d’un « meurtre illégal et injustifié » dans lequel plusieurs agents des forces de l’ordre ont tiré alors que Brown s’enfuyait dans un véhicule, a déclaré Daniels lors d’une conférence de presse jeudi.

« À ma connaissance, il y a des images de caméra corporelle de cet incident, et il n’a pas été publié. Beaucoup de spéculations sont en cours – nous demandons des réponses, la responsabilité et la transparence », a déclaré Daniels. « C’est quelque chose que nous exigeons une libération immédiate. »

Le Bureau d’enquête de l’État de Caroline du Nord a déclaré jeudi qu’il poursuivait son enquête sur l’incident, mais seuls le bureau du shérif du comté de Pasquotank ou le bureau du procureur de district peuvent publier les images de la caméra corporelle. Aucun des deux bureaux n’a immédiatement répondu à la demande de commentaires de USA TODAY.

Pour beaucoup, le sentiment de soulagement apporté par le verdict de culpabilité de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin mardi dans le meurtre de George Floyd a été de courte durée. Des informations faisant état d’autres meurtres par la police ont été signalées quelques heures plus tard, notamment celle de Brown et de Ma’Khia Bryant, 16 ans, qui a été mortellement abattue mardi soir par des policiers à Columbus, dans l’Ohio.

Des foules de gens – des dizaines sur les lieux de la fusillade et plus tard des centaines de personnes qui ont manifesté dans les rues d’Elizabeth City – ont appelé la police à divulguer immédiatement plus de détails. Elizabeth City est située à environ 170 miles au nord-est de Raleigh.

« Les habitants d’Elizabeth City … ils souhaitent avoir le droit de savoir ce qui s’est passé ce matin », a déclaré mercredi le conseiller municipal Darius J. Horton. «Il y a un moment de souffrance à Elizabeth City.»

Que s’est-il passé?

L’adjoint, qui n’a pas été identifié, purgeait mercredi un mandat de perquisition à la maison de location de Brown lorsque Brown a été tué par balle vers 8h30. Selon un témoin, Brown tentait de s’enfuir.

Demetria Williams, la voisine de Brown, a déclaré à l’Associated Press qu’elle avait couru dehors après avoir entendu un coup de feu et avait ensuite vu le député tirer plusieurs fois sur Brown. Elle a également déclaré que la voiture avait dérapé de la cour de Brown et avait heurté un arbre.

«Quand ils ont ouvert la porte, il était déjà mort», a déclaré Williams. «Il était affalé. Elle a déclaré que les agents avaient tenté des compressions thoraciques sur Brown.

Les autorités ont retiré de la scène une voiture qui semblait avoir plusieurs impacts de balles et un pare-brise arrière cassé, a rapporté l’Associated Press.

Que demandent les manifestants?

Alors qu’une réunion d’urgence du conseil municipal était en cours mercredi, les manifestants ont commencé à se rassembler à l’extérieur, regardant la retransmission en direct de la réunion sur leurs téléphones, selon WAVY-TV.

Les manifestations se sont poursuivies dans la nuit, avec environ 200 personnes défilant dans le centre-ville pour demander à la police de publier des images de la caméra corporelle, a rapporté la chaîne de télévision.

Les manifestations se sont terminées avant 22 heures, mais les manifestants ont promis d’être de retour au bureau du shérif jeudi à 17 heures si les images de la caméra corporelle ne sont pas publiées.

Lors d’une conférence de presse jeudi, le président de Pasquotank NAACP, Keith Rivers, a déclaré qu’en ne publiant pas les images, le département du shérif « n’a pas réussi à créer … la transparence. »

« Souvent, ce n’est pas l’acte, mais c’est ce que nous faisons après l’acte qui détermine qui et ce que nous sommes », a déclaré Rivers. « La diffusion des images de la caméra corporelle le plus tôt possible est indispensable pour créer la transparence dont notre communauté a besoin. »

Le conseiller Quentin Jackson, qui a dit à WRAL qu’il connaissait Brown, a appelé le shérif à «donner des réponses au peuple».

« Aucun autre dirigeant du comté n’est venu ici pour se démarquer ici avec le peuple », a déclaré Jackson. « Et le shérif devrait venir ici. »

Les écoles publiques de la ville ont déclaré qu’elles mettaient en œuvre l’apprentissage à distance jeudi « en raison de l’inquiétude de la communauté et par grande prudence », bien qu’elle n’ait pas explicitement cité les manifestations,

Que savons-nous du député?

Le shérif Tommy Wooten II a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi que le député portait une caméra corporelle et avait été mis en congé.

Wooten n’a pas identifié l’adjoint. Il n’a pas non plus dit combien de coups de feu avaient été tirés ni à quoi servait le mandat d’arrêt contre Brown.

«Ce que nous recherchons en ce moment, ce seront des réponses précises et non des réponses rapides», a déclaré le procureur Andrew Womble Womble lors d’une conférence de presse. «Nous allons attendre une enquête complète et complète … et nous l’examinerons et prendrons toutes les décisions que nous jugerons appropriées à ce moment-là. Ce ne sera pas une précipitation au jugement. »

Qui était Andrew Brown Jr.?

Williams a déclaré que ses voisins connaissaient Brown, 42 ans, sous le nom de Drew et qu’il n’était pas une personne violente.

«Il n’était pas une menace pour (les officiers). Il partait même s’il essayait de s’échapper », a déclaré Williams.

La tante de Brown, Martha McCullen, qui a dit qu’elle l’avait élevé après la mort de ses parents, l’a décrit comme une bonne personne et un bon père.

«La police n’a pas eu à tirer sur mon bébé», a-t-elle déclaré à l’Associated Press. « Il était sur le point de récupérer ses enfants … Maintenant, ses enfants ne le reverront plus jamais. »

Brown a eu 7 enfants, selon Daniels, et s’est occupé d’autres qui n’étaient pas les siens biologiquement.

Les dossiers judiciaires montrent que Brown avait des antécédents d’accusations de drogue et une condamnation pour délit de possession de drogue.

Contribuer: The Associated Press