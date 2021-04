Les responsables de la Caroline du Nord ont été confrontés jeudi à une pression croissante pour publier des images de la caméra corporelle de la mort d’Andrew Brown Jr., un homme noir qui a été mortellement abattu par les forces de l’ordre mercredi matin à Elizabeth City.

Brown n’était pas armé, a déclaré Harry Daniels, l’avocat de la famille Brown. Les récits de témoins brossent le tableau d’un « meurtre illégal et injustifié » dans lequel plusieurs agents des forces de l’ordre ont tiré alors que Brown s’enfuyait dans un véhicule, a déclaré Daniels lors d’une conférence de presse jeudi.

« À ma connaissance, il y a des images de caméra corporelle de cet incident, et il n’a pas été publié. Beaucoup de spéculations sont en cours – nous demandons des réponses, la responsabilité et la transparence », a déclaré Daniels. « C’est quelque chose que nous exigeons une libération immédiate. »

En Caroline du Nord, un juge doit généralement approuver la publication de la vidéo de la police. Daniels a déclaré à USA TODAY par e-mail qu’une motion serait déposée vendredi pour que les images soient publiées.

Dans une déclaration vidéo de jeudi soir, le shérif Tommy S. Wooten a déclaré que le Bureau d’enquête d’État avait les images, mais il n’a pas indiqué si son bureau avait demandé à un juge de les rendre publiques. USA TODAY a contacté le bureau du shérif du comté de Pasquotank pour obtenir ses commentaires.

« La question sera probablement de savoir si nos adjoints avaient des raisons de croire que les actions de M. Brown les exposaient à des blessures graves ou à la mort. Nous n’offrirons pas d’avis à ce sujet parce que nous n’avons pas tous les faits », a déclaré le chef adjoint Daniel Fogg a déclaré dans la déclaration vidéo.

Rassembler tous les faits de l’affaire « peut prendre un certain temps », a déclaré Wooten.

Pour beaucoup, le sentiment de soulagement apporté par le verdict de culpabilité de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin mardi à la suite de la mort de George Floyd a été de courte durée. Des informations faisant état d’autres meurtres par la police ont été signalées quelques heures plus tard, notamment celle de Brown et de Ma’Khia Bryant, 16 ans, mortellement abattue par des policiers à Columbus, dans l’Ohio.

Des foules de gens se sont à nouveau rassemblées jeudi soir pour demander plus d’informations sur les circonstances de la mort de Brown à Elizabeth City, à environ 170 miles au nord-est de Raleigh.

« Les habitants d’Elizabeth City … ils souhaitent avoir le droit de savoir ce qui s’est passé ce matin », a déclaré mercredi le conseiller municipal Darius J. Horton. «Il y a un moment de souffrance à Elizabeth City.»

Que s’est-il passé?

Les députés, qui n’ont pas été identifiés, purgeaient un mandat d’arrêt concernant des accusations de drogue dans la maison de location de Brown mercredi lorsque Brown a été mortellement abattu, selon le bureau du shérif du comté de Pasquotank.

Selon un témoin, Brown tentait de s’enfuir lorsque la fusillade a eu lieu.

Fogg a déclaré que des agents d’une autre agence et la version locale d’une équipe SWAT étaient impliqués parce que « M. Brown était un criminel reconnu coupable avec une histoire de résistance à l’arrestation. » Les circonstances ont amené la police à croire qu’il y avait un « risque élevé de danger » selon leur formation, a déclaré Fogg.

Demetria Williams, la voisine de Brown, a déclaré à l’Associated Press qu’elle avait couru dehors après avoir entendu un coup de feu et avait ensuite vu le député tirer plusieurs fois sur Brown. Elle a également déclaré que la voiture avait dérapé de la cour de Brown et avait heurté un arbre.

« Quand ils ont ouvert la porte, il était déjà mort », a déclaré Williams. «Il était affalé. Elle a déclaré que les agents avaient tenté des compressions thoraciques sur Brown.

Les autorités ont retiré de la scène une voiture qui semblait avoir plusieurs impacts de balles et un pare-brise arrière cassé, a rapporté l’Associated Press.

«À ma connaissance, M. Brown n’était pas armé et les balles sont entrées à l’arrière du véhicule, comme s’il quittait les lieux», a déclaré Daniels, l’avocat de la famille de Brown. « Sur la base des témoins qui ont dit qu’il n’était pas armé et qu’il fuyait, ce n’est pas légal. »

Daniels a déclaré qu’il pensait que trois députés avaient tiré avec leurs armes et qu’ils étaient tous en congé administratif.

Que demandent les manifestants?

Des panneaux indiquant «Libérez la vidéo» et «Nous voulons la vérité» pourraient être vus dans une foule de manifestants réunis jeudi soir, selon une photo tweetée par un journaliste de News & Observer.

Lors d’une conférence de presse jeudi, le président de Pasquotank NAACP, Keith Rivers, a déclaré qu’en ne publiant pas les images, le département du shérif « n’a pas réussi à créer … la transparence. »

« Souvent, ce n’est pas l’acte, mais c’est ce que nous faisons après l’acte qui détermine qui et ce que nous sommes », a déclaré Rivers. « La diffusion des images de la caméra corporelle le plus tôt possible est indispensable pour créer la transparence dont notre communauté a besoin. »

Le conseiller Quentin Jackson, qui a dit à WRAL qu’il connaissait Brown, a appelé le shérif à «donner des réponses au peuple».

« Aucun autre dirigeant du comté n’est venu ici pour se démarquer ici avec le peuple », a déclaré Jackson. « Et le shérif devrait venir ici. »

Les écoles publiques de la ville ont déclaré qu’elles mettaient en œuvre l’apprentissage à distance jeudi « en raison de l’inquiétude de la communauté et par grande prudence », bien qu’elle n’ait pas explicitement cité les manifestations,

Qui était Andrew Brown Jr.?

Brown, 42 ans, a rapidement fait une blague et a eu un sourire facile, malgré les difficultés, la perte et les problèmes avec la justice, ont déclaré ses proches.

Il a encouragé ses enfants à avoir de bonnes notes même s’il avait lui-même abandonné l’école secondaire. Surtout, il était déterminé à leur donner une vie meilleure que ce qu’il avait.

Brown a été partiellement paralysé sur son côté droit par une fusillade accidentelle, et il a perdu un œil quand il a été poignardé, selon tante Glenda Brown Thomas – «Drew», comme on l’appelait, cherchait l’humour dans les choses.

«Il a bien ri, un joli sourire. Et il avait de bonnes fossettes « , a déclaré Thomas dans une interview jeudi, un jour après que son neveu a été tué. » Vous savez, quand il parle et sourit, ses fossettes apparaissaient toujours. Et il était un peu comme un comédien. Il a toujours eu une belle blague.

Les dossiers judiciaires montrent que Brown avait des antécédents d’accusations criminelles remontant aux années 1990, y compris une condamnation pour délit de possession de drogue et des accusations de drogue en cours.

Brown a eu sept enfants, selon Daniels, et s’est occupé d’autres qui n’étaient pas les siens biologiquement. Dans un e-mail à USA TODAY, Daniels a confirmé qu’il représentait cinq des enfants de Brown, qui sont mineurs.

Contribuer: The Associated Press