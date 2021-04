ANDREW Brown Jr a été décrit comme un trafiquant de drogue de carrière qui avait une fiche de rap criminel de plus de 180 pages.

L’homme de 40 ans a été mortellement abattu par un flic qui tentait d’exécuter le mandat de perquisition le 21 avril – déclenchant des manifestations à Elizabeth City, en Caroline du Nord, où la fusillade a eu lieu, exigeant la transparence.

Andrew Brown, 40 ans, avait une longue fiche de rap criminel datant de 1988 Crédit: Facebook

Andrew Brown avait-il des antécédents criminels?

Selon le mandat de perquisition signé un jour avant sa mort, Andrew Brown avait une fiche de rap criminel datant de plus de trente ans.

Maintenant, les détails du mandat de perquisition qui a finalement conduit à la mort de Brown ont été révélés.

Autorisé le 20 avril par le juge résident principal de la Cour supérieure de Caroline du Nord, Jerry R. Tillett, il déclare qu’une source confidentielle avait été en contact avec un membre chevronné d’un groupe de travail sur les stupéfiants.

Selon Fox News, l’agent RD Johnson du groupe de travail sur les stupéfiants du comté de Dare aurait été informé par l’informateur qu’ils achetaient des drogues illégales à Brown depuis plus d’un an.

Ils affirment avoir acheté «différentes quantités de cocaïne, de crack, d’héroïne et de méthamphétamine à Brown à de nombreuses reprises».

Brown Jr a été décrit comme un trafiquant de drogue de carrière Crédit: Facebook / Jadine Hampton

Selon l’informateur, ils rencontraient Brown dans de nombreux hôtels et motels du comté de Dare et d’Elizabeth City – et même au domicile de Brown’s Perry Street à au moins trois reprises.

L ‘informateur a ensuite effectué un «achat contrôlé» d’ une quantité de cocaïne à Brown tout en portant un appareil d ‘enregistrement audio et vidéo sous les instructions du groupe de travail sur les stupéfiants du comté de Dare le 17 mars.

Un deuxième achat contrôlé de meth à Brown a été effectué le 29 mars et a également été capturé à la caméra, ce qui a conduit l’enquêteur du bureau du shérif du comté de Pasquotank, D. Ryan Meads, à demander un mandat.

Selon le mandat d’arrêt, Mead et d’autres agents de l’Albemarle Drug Task Force « connaissaient Brown et savaient qu’il était une source d’approvisionnement en cocaïne« crack », cocaïne, héroïne / fentanyl et méthamphétamine pour le comté d’Elizabeth City / Pasquotank. surface. »

Le mandat stipule que les enquêteurs pensent que la maison de Brown’s Perry Street à Elizabeth City était «utilisée pour stocker, emballer et distribuer des stupéfiants, à savoir du« crack »de la cocaïne».

Ils pensaient qu’il était utilisé comme «lieu sûr» par le jeune homme de 40 ans pour stocker des médicaments, des accessoires et de l’argent, selon le mandat.

Quelles étaient les condamnations précédentes d’Andrew Brown?

Les dossiers judiciaires montrent que Brown avait des antécédents d’accusations criminelles remontant aux années 1990.

Les accusations comprenaient une condamnation pour possession de drogue pour délit et plusieurs accusations de drogue en instance.

Un manifestant porte une chemise avec une image d’Andrew Brown Jr.lors d’une marche le lendemain de la mort de Brown Crédit: AP

Selon le mandat de perquisition émis la veille de la fusillade mortelle du 21 avril, Brown avait une fiche de rap criminel de plus de 180 pages.

Qu’est-il arrivé à Andrew Brown?

Brown, un père noir de sept ans, aurait été abattu par un flic qui tentait de lui signifier un mandat d’arrêt pour trafic de drogue exécuté par les adjoints du shérif.

Brown a été confronté à un adjoint du bureau du shérif du comté de Pasquotank qui tentait de lui signifier un mandat vers 8h30 mercredi.

L’adjoint a tiré une arme à feu alors que l’homme de 40 ans s’éloignait de son domicile d’Elizabeth City, en Caroline du Nord.

Les habitants ont rapporté avoir entendu entre six et huit coups de feu vers 8h30 du matin à Elizabeth City, en Caroline du Nord, lorsque le député a ouvert le feu.

Les manifestants s’organisent sur l’avenue Colonial pour marcher le jeudi 22 avril Crédit: AP

«Ce fut une journée tragique», a déclaré le shérif Tommy Wooten lors d’une conférence de presse après la mort de Brown Jr.

Peu de détails ont été fournis sur l’incident, mais Wooten a confirmé que l’agent portait une caméra corporelle active au moment de l’incident.

L’agent n’a pas été identifié mais a été mis en congé administratif.

Les proches de Brown ont insisté sur le fait qu’il n’était pas armé et n’a fait de mal à personne pendant l’incident.