Andrew Bridgen menace de poursuivre Matt Hancock pour 100 000 £ pour une rangée de vaccins Covid

L’ancien député conservateur Andrew Bridgen a menacé de poursuivre Matt Hancock pour 100 000 £ d’affilée pour ses remarques semblant comparer le déploiement du vaccin contre le coronavirus à l’Holocauste.

Dans une “lettre avant action”, soutenue par le Reclaim Party de Laurence Fox, M. Bridgen aurait déclaré qu’il souhaitait que l’ancien secrétaire à la Santé s’excuse et paie des dommages-intérêts à un fonds juridique pour ceux “demandant un recours collectif pour les dommages causés par les vaccins”.

Il y a quinze jours, le député du North West Leicestershire a été dépouillé du whip conservateur après avoir affirmé dans un tweet le 11 janvier que les jabs de Covid «causaient de graves dommages» et qu’on lui avait dit que le déploiement était «le plus grand crime contre l’humanité depuis l’Holocauste ”.

Matt Hancock a critiqué les propos d’Andrew Bridgen sur les vaccins Covid (fil de sonorisation)

Ses commentaires ont été condamnés dans tout le spectre politique, Rishi Sunak les qualifiant de “complètement inacceptables” et son whip en chef Simon Hart accusant M. Bridgen d’avoir “franchi une ligne” et “causé une grande offense dans le processus”.

M. Hancock a fait ces remarques aux Communes – à un moment où M. Bridgen lui-même a été suspendu de la chambre – et a accusé son collègue de débiter « des théories du complot antisémites, anti-vax et anti-scientifiques dégoûtantes », partageant plus tard des images de son discours à Twitter.

Deux jours plus tard, M. Bridgen a allégué que le tweet de M. Hancock « alléguant à tort que je suis antisémite » était « diffamatoire », ajoutant : « J’autoriserai Matt trois jours à s’excuser publiquement de m’avoir traité d’antisémite et de raciste, sinon il sera contacté par mon avocat. équipe.”

M. Bridgen a confirmé jeudi qu’il avait depuis envoyé à M. Hancock une “lettre avant action”, via le Bad Law Project de la militante de droite Laurence Fox.

Selon le Le télégraphe du jourcette lettre allègue : “En incluant les expressions ‘antisémite’, ‘anti-vax’, ‘anti-scientifique’ et ‘théories du complot’, les mots sont diffamatoires en common law.”

Le pair conservateur Lord Pickles raconte l’histoire poignante de la Seconde Guerre mondiale alors qu’il frappe Andrew Bridgen

M. Bridgen souhaite que M. Hancock s’excuse et “retire et supprime la déclaration diffamatoire contenue dans le tweet incriminé avec effet immédiat”, selon la lettre.

M. Hancock devrait également “reconnaître le règlement complet et définitif de toute réclamation éventuelle sous la forme d’un paiement de 100 000 £ – à transférer dans un fonds juridique au nom des personnes demandant une réparation collective pour les dommages causés par les vaccins (dans le cadre du programme de paiement des dommages causés par les vaccins du gouvernement britannique ) », selon la lettre.

Mais M. Hancock s’en tient à ses commentaires et un assistant a qualifié l’affaire de diffamation potentielle d ‘”absurde”.

Un porte-parole de M. Hancock a déclaré L’indépendant: “Ce que Matt a dit n’était évidemment pas diffamatoire et il s’en tient à ses propos.

“Plutôt que de perdre son temps et son argent dans une affaire de diffamation absurde qu’il perdra sans aucun doute, espérons que Bridgen fera ce qu’il faut et s’excusera pour le mal qu’il a causé et gardera son point de vue offensant pour lui à l’avenir.”

L’indépendant a rapporté il y a quinze jours que M. Bridgen avait « bombardé » les ministres du cabinet avec des allégations concernant les vaccins contre les coronavirus avant de perdre le whip conservateur.

Plus tôt cette semaine-là, la Chambre des communes a voté sans opposition pour suspendre M. Bridgen de la chambre pendant cinq jours pour avoir enfreint les règles du lobbying et enfreint le code de conduite des députés.

Jeudi, un homme de 61 ans a été accusé d’avoir agressé M. Hancock dans le métro de Londres, ainsi que de deux infractions à l’ordre public.