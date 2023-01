Andrew Bridgen : Je ne poursuivrai pas Matt Hancock s’il s’excuse

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’ancien député conservateur Andrew Bridgen a suggéré qu’il retirerait son action en justice contre Matt Hancock si l’ancien secrétaire à la Santé s’excusait.

M. Bridgen, qui a été dépouillé du fouet conservateur après avoir semblé comparer les vaccins Covid-19 avec l’Holocauste, a déclaré cette semaine qu’il poursuivait M. Hancock après avoir dénoncé le député au sujet des remarques.

Le député a tweeté jeudi pour confirmer qu’il prévoyait de poursuivre M. Hancock en justice, affirmant qu’il “avait reçu une lettre juridique avant l’action de Bad Law Team en mon nom concernant la diffamation lundi”.

Dans une interview avec GB News samedi, M. Bridgen a déclaré au diffuseur qu’il était prêt à recevoir des excuses de l’ancien ministre du Cabinet.

Il a déclaré: «Mes avocats lui ont écrit une lettre très détaillée exposant le cas de diffamation.

« La balle est vraiment dans le camp de Matt Hancock, il peut s’excuser, il peut effectuer un paiement qui ira à ceux qui ont été blessés par le vaccin ou nous pouvons aller plus loin.

« Cela dépend beaucoup de lui.

“Je ne peux pas vraiment en dire beaucoup plus que ça parce que sinon, mes avocats vont devenir fous.”

M. Bridgen, qui a nié être antisémite tout en défendant son langage sur la sécurité des vaccins contre le coronavirus, voit son action en justice soutenue par le Reclaim Party et le Bad Law Project.

Le projet, qui est lié à la dirigeante du Reclaim Party Laurence Fox, prétend s’opposer à “l’idéologie politique déguisée en loi”.

« Il y a trois stipulations dans la lettre. C’est à Matt Hancock maintenant ce qu’il fait. Il lui faudra du temps pour digérer cette lettre », a déclaré M. Bridgen.

«Il l’a eu lundi dernier. Voyons avec quoi il revient. Mais je suis assez heureux de poursuivre l’affaire si c’est ce qu’il veut faire.

M. Hancock a jusqu’à présent refusé de reculer.

Un porte-parole a déclaré cette semaine: “Ce que Matt a dit n’était évidemment pas diffamatoire et il s’en tient à ses commentaires.

“Plutôt que de perdre son temps et son argent dans une affaire de diffamation absurde qu’il perdra sans aucun doute, espérons que Bridgen fera ce qu’il faut et s’excusera pour le mal qu’il a causé et gardera son point de vue offensant pour lui à l’avenir.”