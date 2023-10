Andrew Bridgen dénonce un collègue député aux autorités des Communes pour une prétendue gifle à la tête

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Andrew Bridgen a dénoncé un collègue député aux autorités parlementaires pour l’avoir giflé à l’arrière de la tête et l’avoir traité de « bâtard ».

M. Bridgen, qui a rejoint le parti Reclaim après avoir été expulsé des conservateurs, a demandé que le conservateur Crispin Blunt s’excuse pour le « coup » au Parlement lundi.

Les responsables parlementaires ont confirmé qu’ils étaient au courant de l’incident survenu dans l’atrium de Portcullis House et ont déclaré que les autorités des Communes et le bureau des whips s’en occupaient.

M. Blunt, un ancien ministre qui représente Reigate, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.





Je demande des excuses, c’est juste un comportement incroyable Andrew Bridgen

M. Bridgen, député de North West Leicestershire, qui a déclaré qu’il n’avait pas été blessé dans l’incident, a affirmé qu’il y avait un « nombre de témoins » qui avaient vu l’incident et qu’ils avaient parlé aux autorités du Parlement après qu’il l’ait signalé à la sécurité.

Il a déclaré à l’agence de presse PA : « J’étais assis à l’une des tables rondes de Portcullis House et il est passé par derrière et m’a frappé à l’arrière de la tête avec sa main et a dit : ‘Tu es un salaud’. puis je l’ai laissé tomber.

«J’étais juste complètement choqué. Ce n’est pas le comportement que l’on attend d’un député.

« Je demande des excuses, c’est tout simplement un comportement incroyable. »

M. Bridgen a estimé que l’incident n’était « absolument pas provoqué », hormis le fait qu’il ait demandé à un journal pourquoi il avait fait retirer le fouet par les conservateurs, mais M. Blunt n’a pas répondu de cette manière pour ses commentaires passés sur le Hamas.

Un porte-parole parlementaire a déclaré : « Le Code de conduite énonce clairement les normes de comportement attendues de chacun au Parlement – ​​qu’il s’agisse des députés, du personnel, du personnel des députés, des membres de la Chambre des Lords, de la presse, des sous-traitants ou des visiteurs.

« Il n’y a aucune tolérance en matière d’abus ou de harcèlement. »