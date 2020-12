Andrew Bolt a été trollé sur les réseaux sociaux après avoir annoncé qu’il quittait Melbourne pour le « bush » de la péninsule de Mornington, qui fait toujours partie de la ville.

Le chroniqueur de 61 ans et son épouse Sally Morrell ont vendu leur maison de Malvern East pour 2,75 millions de dollars plus tôt cette semaine.

Bolt a ensuite écrit un article intitulé «Je t’aimais Melbourne, mais maintenant c’est fini» dans sa chronique du Herald Sun jeudi.

«La maison est vendue, les cartons emballés et je me dirige vers la brousse, sans une seule larme», a écrit Bolt.

«La brousse signifie plus d’espace, moins de monde et un grand ciel pour me laisser rêver que je suis libre.

Il faut une heure pour voyager de la gare de Flinders Street dans le CBD à la gare de Frankston en train et encore vingt minutes pour rejoindre Mornington via un bus de correspondance.

La péninsule avait également les mêmes restrictions de verrouillage que le reste de Melbourne.

Les utilisateurs de Twitter n’ont pas tardé à se moquer de l’utilisation dramatique par Bolt du mot «buisson» pour décrire sa réinstallation.

«Andrew Bolt quitte« Melbourne »et se rend dans la péninsule de Mornington, c’est comme quand votre enfant vous dit qu’il s’enfuit pour toujours et que vous les trouvez dans le jardin derrière un arbre avec un paquet de chips et un sac à dos», a écrit une personne.

’04 / 12/2020. Andrew Bolt photographié à l’extérieur de Mornington Central Woolworths », a écrit une autre personne, accompagnée d’une peinture d’un swagman assis à côté d’un feu de camp dans la brousse.

Même le directeur de la santé, Brett Sutton, s’est moqué de Bolt, écrivant: « Au cas où cela vous intéresserait, il y a quelques années, j’ai quitté Melbourne et j’ai déménagé pour … * vérifie les notes * … les Dandenongs. »

Comme la péninsule de Mornington, les chaînes de Dandenong font également partie de Melbourne.

Dans sa chronique, Bolt a donné un certain nombre de raisons pour lesquelles il a quitté Melbourne, telles que les foules, les casinos et «les immigrants (qui) ne ressentent plus la pression de s’intégrer».

Une personne a partagé une image parodique des résumés quotidiens du COVID-19 de Victoria qui disait: « Andrew Bolt quitte Melbourne: zéro heure de sommeil perdue, zéro baise donnée. »

«Je suis né et élevé à Melbourne. Je suis passionné par cette ville. J’aime cela. Plus maintenant que jamais. Mon dieu ce que nous avons vécu », a écrit une autre femme.

« Mais Andrew Bolt nous dit qu’il l’a laissé » sans verser une larme « . Le fait est qu’Andrew, aucun de nous ne verse une larme à votre départ, alors allez-y et profitez-en.

La pêche à la traîne de Bolt intervient après que l’hôte de Sky News Australia ait vendu sa maison à Melbourne pour 2,8 millions de dollars, avant son déménagement prévu à Mornington.

La propriété de quatre chambres, à Malvern East, a dépassé son guide de prix de 2,5 millions de dollars à 2,75 millions de dollars, a rapporté Domain mercredi.

La maison, construite en 1905, a été vendue à une famille.

En août, il a déclaré au journal The Age: « Nous quittons la maison des fous de Melbourne. J’aurais aimé que nous l’ayons fait il y a un an.

«J’avais prévu de quitter Sky News, mais maintenant je suis très intéressé par les projets de diffusion depuis chez moi», a-t-il ajouté.