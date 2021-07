Andrew Balding optimiste pour la victoire sans alcool à Falmouth | Nouvelles de course

Andrew Balding est « plein d’espoir » que Alcohol Free pourra poursuivre son succès à Royal Ascot avec une autre victoire du Groupe 1 dans un renouvellement alléchant des Tattersalls Falmouth Stakes.

Après avoir terminé sa campagne juvénile avec un triomphe de haut niveau dans les Cheveley Park Stakes, la fille de No Nay Never a fait un retour réussi dans le Fred Darling à Newbury pour se mériter une victoire à la gloire classique dans les 1000 Guinées.

Alcohol Free a été battu de deux longueurs à la cinquième place sur le Rowley Mile, mais a renversé la situation sur le vainqueur Mother Earth en décrochant les Coronation Stakes à Royal Ascot le mois dernier.

La paire s’affrontera pour la troisième fois lors de l’événement vedette le deuxième jour du festival de juillet de Newmarket, avec Snow Lantern, finaliste des Coronation Stakes, également en lice.

Balding a déclaré: « Cela semble une course correcte – mais Alcohol Free est en bonne forme, et nous espérons qu’elle sera aussi efficace dans les conditions les plus rapides qu’elle l’était sur le terrain lourd à Ascot.

« Nous avons été ravis de sa performance au Coronation, alors nous allons à Newmarket pleins d’espoir.

« Nous renouvelons la rivalité avec un couple, et il y a aussi de très bonnes pouliches plus âgées dans la course – c’est une vraie course de Groupe Un. »

Richard Hannon n’a jamais caché l’estime qu’il porte à Snow Lantern, dont la mère Sky Lantern a terminé deuxième derrière Elusive Kate dans cette course en 2013 – un résultat qui aurait dû être inversé suite à une interférence.

Snow Lantern a été extrêmement impressionnante lorsqu’elle a cassé son canard à Newbury en avril – et alors qu’elle était une favorite battue à York la prochaine fois, sa deuxième place à Alcohol Free à Ascot était un grand pas en arrière dans la bonne direction.

« Sa performance dans le maiden à Newbury était de première classe », a déclaré Hannon.

« Elle a été brillante à part cette mauvaise course à York, où elle a été décevante. Elle n’a pas respiré pendant trois stades – elle a juste retenu son souffle.

« Elle était revenue à son meilleur niveau à Ascot. Elle est arrivée avec une belle course – elle a juste eu un peu de place pour la place, mais elle a couru une belle course, et cela a montré que vous pouviez mettre une ligne à travers l’effort de York.

« La gagnante a bien gagné à Ascot, mais nous avons hâte de la reprendre à Falmouth.

« Nous n’avons pas vraiment eu le frottage du green ce jour-là. Espérons que le terrain sera meilleur cette fois, ce qui aidera notre pouliche. »

Primo Bacio est hors piste depuis qu’il a battu Snow Lantern à York en mai, après avoir été retiré des Coronation Stakes en raison des conditions de test.

Le formateur Ed Walker espère que cette décision portera ses fruits.

Il a déclaré: « C’était une décision vraiment difficile de la sortir – nous ne savions pas qu’elle n’aurait pas aimé ce terrain, car elle est d’Awtaad qui aimait la boue. Beaucoup de gens remettaient ma décision en question sur cette base – mais connaissant la pouliche, je ne pensais pas que c’était juste.

« C’est une pouliche qui bouge bien avec un tour de pied très intelligent, et je pense que la courir sur un kilomètre raide dans un vrai terrain sans fond et mettre l’accent sur l’endurance n’était tout simplement pas juste.

« Andrea Atzeni s’est très bien entendu avec elle à York et il la monte à nouveau, donc c’est une bonne nouvelle. Je connais Andrea depuis longtemps et je l’utilise beaucoup lorsqu’il est disponible, et c’est un coureur brillant. Il a ce cool, et ça va très bien à une pouliche comme ça. »

Le finaliste des 1000 Guinées de Jane Chapple-Hyam, Saffron Beach, revient à un mile après avoir apparemment échoué à rester plus d’un mile et demi dans les Oaks à Epsom le mois dernier.

« Quand elle est allée pour les 1000 Guinées, j’ai senti qu’elle serait dans les trois premiers – et bien que Falmouth semble une course très forte, elle a définitivement le droit d’être à nouveau impliquée dans l’arrivée », a déclaré Chapple-Hyam.

« Une chose que nous avons pour nous, c’est que presque tous ses principaux adversaires – à l’exception de Primo Bacio – ont couru à Royal Ascot, il sera donc intéressant de voir comment ils se retournent en seulement trois semaines, en particulier les enfants de trois ans qui a couru dans le couronnement sur un terrain lourd.

« Nous avons eu cinq semaines depuis les Oaks, et c’est définitivement un plus. »

L’ancienne brigade comprend les cinq premières maisons des Duke of Cambridge Stakes lors de la réunion royale.

À cette occasion, Indie Angel de John et Thady Gosden a mené à la maison Lady Bowthorpe (William Jarvis), Queen Power (Sir Michael Stoute), Champers Elysees (Johnny Murtagh) et Lavender’s Blue (Amanda Perrett) respectivement.

Indie Angel a dû être complété pour cette course – et Chris Richardson, directeur général des propriétaires Cheveley Park Stud, a déclaré : « Elle mérite d’y participer.

« S’il avait fermé un jour après le duc de Cambridge. plutôt que la veille, elle y aurait été.

« Elle rebondit sur un sol rapide, alors nous espérons juste qu’il n’y aura plus de pluie.

« Elle est en bonne forme. John est très content d’elle, et j’espère que Frankie (Dettori) pourra à nouveau exercer sa magie. »

Illykato (Mick Channon), l’invaincu Just Beautiful (Ivan Furtado) et Pretty Gorgeous (Joseph O’Brien) complètent le peloton.