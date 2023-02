Andrew Bailey de la Banque d’Angleterre tempère les discussions sur la pause et pivote dans les hausses

La livre sterling a chuté face au dollar et les rendements des gilts ont chuté dans les échanges de l’après-midi en raison de spéculations selon lesquelles la Banque pourrait approcher de la fin de son cycle de hausse.

Dans le même temps, il a également révisé à la hausse ses prévisions économiques pour l’année, prévoyant une récession plus courte et moins profonde que prévu.

Bailey a déclaré qu’il y avait “un certain nombre de raisons” d’être plus optimiste dans ses prévisions de croissance, notamment la baisse des prix de l’énergie, une baisse de la courbe des taux d’intérêt et une baisse des prévisions de chômage. Cependant, il a mis en garde les marchés contre la complaisance.

“Il y a une trajectoire descendante encourageante de l’inflation dans notre projection centrale, mais il y a un gros risque”, a noté Bailey. “Nous avons le plus grand risque dans nos prévisions d’inflation à la hausse que nous n’avons jamais eu.”

“Nous avons considérablement augmenté les taux d’intérêt au cours des 12 derniers mois ou un peu plus de 12 mois”, a-t-il ajouté. “Nous nous attendons à ce qu’une bonne partie de l’effet de cela se fasse sentir, nous voulons donc en voir la preuve.”

L’inflation au Royaume-Uni s’est établie à 10,5 % en décembre, en légère baisse par rapport aux 10,7 % de novembre. Cependant, le Fonds monétaire international a abaissé lundi sa projection de croissance du PIB du Royaume-Uni en 2023 à -0,6 %, ce qui en fait la grande économie la moins performante au monde, derrière même la Russie.