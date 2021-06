TLe règlement du Brexit est instable – un problème qui ne peut être résolu qu’en faisant un pas vers une relation plus étroite entre le Royaume-Uni et l’UE, a déclaré Andrew Adonis lors d’une conférence de presse. Indépendant événement hier soir pour marquer le cinquième anniversaire du référendum. Lord Adonis, l’ancien ministre travailliste, et David Gauke, l’ancien ministre conservateur, ont tous deux soutenu qu’un accord à la suisse sur des règles communes de sécurité alimentaire au Royaume-Uni et dans l’UE était le moyen de résoudre la crise frontalière en Irlande du Nord.

Le panel, présidé par John Rentoul, L’indépendantLa commentatrice politique en chef de , Kate Devlin, notre rédactrice en chef de Whitehall, et Andrew Grice, notre chroniqueur politique, ont couvert le référendum, ses conséquences et l’avenir. Vous pouvez regarder la discussion ici.

Regardez l’événement complet dans la vidéo ci-dessous

Brexit : cinq ans après le vote du Royaume-Uni qui a déclenché un divorce avec l’UE

M. Gauke a estimé qu’un référendum était inévitable à un moment donné, tandis que Lord Adonis a estimé qu’il était le produit de la faiblesse de David Cameron. Ils ont convenu que Theresa May a pris un mauvais tournant au début de son mandat en définissant le Brexit comme sa forme la plus difficile, ce qui a rendu difficile les compromis par la suite.

Ils ont tous deux convenu que Lord Adonis, en tant que président du Mouvement européen, devrait agir comme une image miroir de Nigel Farage, qui a dirigé l’Ukip en tant que force en dehors des principaux partis pour faire pression sur eux pour qu’ils changent.

Et ils ont tous deux offert des évaluations flétries des deux principaux partis. M. Gauke a déclaré qu’il ne croyait pas que Boris Johnson démissionnerait bientôt pour « gagner de l’argent et s’amuser », comme l’avait suggéré Dominic Cummings, son ancien conseiller en chef. « Je pense qu’il est parti pour le long terme », a déclaré M. Gauke, prédisant que le Parti conservateur conserverait son succès en tant que parti eurosceptique de droite populiste dans un avenir prévisible.

Lord Adonis, quant à lui, a prédit que « le changement ne tardera pas à venir » au sein du Parti travailliste, s’attendant à ce que Keir Starmer ne survive pas en tant que leader. « Il y a une limite au nombre d’échecs que le Parti travailliste peut subir », a-t-il déclaré.

