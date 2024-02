Andretti travaille toujours sur la F1 et n’accepte pas le refus

La future écurie Andretti de Formule 1, soutenue par General Motors, continuera à se préparer à une éventuelle entrée car elle est « fortement en désaccord » avec son rejet par le détenteur des droits commerciaux.

La F1 a déclaré mercredi que la candidature d’Andretti Formula Racing – qui fonctionnerait sous le nom d’Andretti Cadillac – « ne devrait pas aboutir », bien qu’Andretti ait précédemment obtenu le feu vert de la FIA.

L’examen détaillé de la candidature d’Andretti a soulevé plusieurs inquiétudes, notamment sur la compétitivité potentielle de l’équipe, la configuration de ses moteurs et la valeur qu’Andretti apporterait au championnat.







Plus précisément, la F1 a exprimé son inquiétude quant au fait qu’Andretti souhaitait participer en 2025 avec une voiture construite selon un ensemble de règles tout en en concevant une nouvelle selon des réglementations complètement différentes en 2026 – ce qui, selon la F1, « nous donne des raisons de remettre en question leur compréhension de la portée de le défi à relever ».

La F1 a également déclaré qu’Andretti, qui a gagné dans diverses catégories dont l’IndyCar et la Formule E et qui s’associe à un constructeur de voitures de sport établi, relèverait un défi qu’il “n’a relevé dans aucune autre formule ou discipline dans laquelle il a déjà concouru”. et « ne serait pas un participant compétitif » avec une fourniture de moteurs à court terme.

Tout en n’abordant aucun des points spécifiques soulevés par la F1 dans une déclaration détaillée, Andretti Cadillac a publié une réponse disant qu’il avait examiné l’information et qu’il était « fortement en désaccord avec son contenu ».

“Andretti et Cadillac sont deux organisations mondiales de sport automobile prospères, déterminées à placer une véritable équipe d’usine américaine en F1, en compétition aux côtés des meilleurs du monde”, a-t-il déclaré.

“Nous sommes fiers des progrès significatifs que nous avons déjà réalisés dans le développement d’une voiture et d’un groupe motopropulseur hautement compétitifs avec une équipe expérimentée derrière eux, et notre travail se poursuit à un rythme soutenu.”

Andretti a fait construire un modèle selon les règles actuelles dans une soufflerie dans le cadre d’un travail approfondi entrepris dans l’espoir qu’il obtienne une entrée.

Il a également embauché un nombre important de collaborateurs, dont Nick Chester, ancien pilote Renault, au poste de directeur technique.

Le fait qu’Andretti Cadillac poursuive son travail « au rythme » est une indication évidente qu’il ne considère pas le rejet de la F1 comme la fin du problème.

Il est largement admis que la décision de la F1 sera contestée, même si Andretti n’a pas encore précisé s’il intenterait effectivement une action en justice.

Un facteur à considérer est que la F1 a au moins indiqué qu’elle “aurait l’air différente” si Andretti postulait pour 2028 avec un moteur General Motors – une référence à l’annonce de GM l’année dernière selon laquelle il construirait son propre groupe motopropulseur de F1 pour cette entrée. .

Cependant, cela semblait dépendre de l’arrivée d’Andretti Cadillac sur la grille comme demandé pour 2025 et de la conclusion d’un accord de moteur client à court terme entre-temps.