Andretti s’associe à General Motors pour l’offre d’entrée de Cadillac en Formule 1

Andretti s’est associé à General Motors dans le but d’entrer en Formule 1 qui, en cas de succès, verrait également le célèbre nom de Cadillac rejoindre la grille.

Le propriétaire de l’équipe, Michael Andretti, a fait pression sur la FIA, l’instance dirigeante de la F1, pour élargir la grille de 20 voitures et a fait avancer ses plans malgré une tentative ratée d’achat de Sauber en 2021 et la résistance des équipes de F1 qui ont fait valoir qu’une 11e équipe serait diluer leurs revenus.

Aujourd’hui, dans le sillage du président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, qui a ouvert la porte à de nouvelles équipes pour rejoindre la grille, une collaboration entre l’une des équipes de course les plus performantes d’Amérique et son plus grand constructeur automobile a été annoncée.

Le siège social principal d’Andretti serait dans l’Indiana tandis que General Motors serait leur moteur et partenaire de fabrication, avec la marque GM Cadillac pour faire partie de l’entrée. L’équipe serait connue sous le nom d’Andretti Cadillac Racing.

Sky Sports Nouvelles comprend qu’il n’y aurait aucune chance d’une nouvelle entrée avant 2026, alors que d’autres parties intéressées explorent la F1 en dehors d’Andretti.

“Les nouvelles d’aujourd’hui en provenance des États-Unis sont une preuve supplémentaire de la popularité et de la croissance du Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA sous la direction de la FIA”, a déclaré Ben Sulaymn après l’annonce d’Andretti.

“C’est particulièrement agréable d’avoir l’intérêt de deux marques emblématiques telles que General Motors Cadillac et Andretti Global.

“Toute inscription supplémentaire s’appuierait sur l’acceptation positive de la réglementation PU 2026 de la FIA parmi les équipementiers, qui a déjà attiré une inscription d’Audi.

“Tout processus de manifestation d’intérêt suivra le protocole strict de la FIA et prendra plusieurs mois.”

Une déclaration de la F1 a ajouté: “Nous voulons tous nous assurer que le championnat reste crédible et stable et toute demande de nouveau participant sera évaluée sur des critères pour atteindre ces objectifs par toutes les parties prenantes concernées.

“Toute demande de nouvel entrant nécessite l’accord de la F1 et de la FIA.”

