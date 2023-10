Michael Andretti a réagi vendredi aux critiques négatives entourant la candidature de son équipe familiale à rejoindre la grille de Formule 1 et a déclaré que leur arrivée améliorerait la popularité du sport et attirerait davantage de sponsors.

Andretti et son père Mario, champion du monde de F1 en 1978, ont déclaré à Sky Sports F1 qu’ils restaient pleinement engagés et « très excités » à la perspective d’une entrée au championnat du monde 2025 ou 2026.

Leur équipe pour devenir la 11ème dans la voie des stands a récemment reçu l’autorisation et le soutien de l’organisme dirigeant du sport, la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), mais elle nécessite toujours le soutien du détenteur des droits commerciaux, Formula One Management, propriété de Liberty Media, et les équipes actuelles.

« Nous sommes très excités », a déclaré Michael Andretti.

« Merci à la FIA pour ces tests très rigoureux au cours desquels nous sommes arrivés premiers dans chaque catégorie. Cela nous a montré que nous étions là. Et nous bénéficions également d’un grand soutien de la part de nos fans, qui a été écrasant.

« Nous sommes très excités. Nous pensons que nous avons vraiment quelque chose à offrir aux fans de F1.

« Cela a été toute notre vie et nous voulons rivaliser avec les meilleurs du monde et battre les meilleurs du monde. »

Malgré l’autorisation de la FIA, Andetti a fait face à des commentaires négatifs de la part de nombreuses équipes de F1 existantes qui ont exprimé leur inquiétude à l’idée de subir une baisse de revenus en partageant les bénéfices du sport avec un concurrent supplémentaire.

« Je ne sais pas pourquoi il y a cette réticence », a déclaré Michael. «C’est un mystère pour moi. Nous voulons apporter plus que ce que nous retirons. Il suffit de regarder les sondages des fans.

Il a déclaré avoir reçu des manifestations d’intérêt pour la Formule 1 de la part d’un certain nombre d’entreprises américaines qui ne sont pas encore impliquées.

« Je pense que nous pouvons contribuer à améliorer la popularité du film aux États-Unis, par rapport à ce qu’elle est aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il y a beaucoup d’entreprises qui ne font pas partie de cette série en ce moment et qui nous ont déjà contactés et qui sont très intéressées, de sorte que, une fois que nous aurons obtenu l’approbation, elles voudront nous parler, donc je ne suis pas d’accord avec cela (affirme qu’ils réduira les revenus).

« La F1 est les Jeux olympiques du sport automobile », a déclaré Mario, aujourd’hui âgé de 83 ans. « Je rêvais d’être pilote de F1 et heureusement, j’ai accompli plus que ce que j’avais espéré… Maintenant, je veux passer ma vie à ses côtés (son fils Michael) et dans notre propre hospitalité!

«C’est notre vie depuis si longtemps. Ça y est. C’est ainsi que nous gagnons notre vie. C’est ainsi que j’ai nourri ma famille et lui depuis le premier jour !

Ils ont suggéré de choisir une équipe de pilotes comprenant un Américain et un pilote de F1 expérimenté pour le « encadrer ».

En cas de succès, Andretti deviendrait la deuxième équipe américaine en F1 avec Haas.

