Andretti Global Teams avec Cadillac dans l’offre F1

L’américain Andretti Global accélère sa candidature pour rejoindre la Formule 1, annonçant jeudi un partenariat avec General Motors pour fournir des moteurs Cadillac à l’équipe proposée.

“Nous continuons à développer Andretti Global et sa famille d’équipes de course et avons toujours les yeux rivés sur la suite”, a déclaré le chef d’équipe Michael Andretti dans un communiqué.

“Je pense que nous sommes bien adaptés pour être une nouvelle équipe pour la Formule 1 et que nous pouvons apporter de la valeur à la série et à nos partenaires, et de l’excitation pour les fans.

“Je suis fier d’avoir GM et Cadillac à nos côtés alors que nous poursuivons cet objectif”, a ajouté Andretti à propos de ce qu’il a appelé “une véritable candidature américaine à la F1”.

Deux icônes. Une poursuite. 💪Andretti Autosport est ravi de soutenir l’actualité d’Andretti Global et General Motors avec @Cadillacdeux puissances américaines se réunissant pour saisir l’opportunité de concourir dans le @FIA @F1 Championnat du monde.#CadillacVSeries #AllAndretti — Andretti Autosport / #AllAndretti (@FollowAndretti) 5 janvier 2023

Andretti est un nom bien connu en Formule 1. Mario Andretti, le père de Michael, a remporté le championnat du monde de F1 en 1978 et Michael a participé à 13 courses de Formule 1 en 1993.

Andretti Global est la société mère d’Andretti Autosport et d’autres entreprises d’Andretti, avec des équipes actuellement en compétition dans sept séries à travers le monde.

Ils sont les plus importants dans la série IndyCar, dans laquelle l’équipe aligne quatre voitures.

Depuis l’implication de Michael Andretti, l’équipe a remporté l’Indianapolis 500 à cinq reprises (2005, 2007, 2014, 2016, 2017) et le championnat IndyCar Series à quatre reprises (2004, 2005, 2007, 2012).

Cependant, l’équipe a eu du mal récemment en IndyCar. Alexander Rossi et Colton Herta n’ont chacun remporté qu’une seule course en 2022 et Rossi était le pilote Andretti le plus élevé du classement en huitième position.

Si Andretti/Cadillac gagne une place en F1, la série Grand Prix pourrait compter trois nouveaux constructeurs dans les saisons à venir. Audi et Porsche devraient entrer dans la série en 2026.

Il y a actuellement 10 équipes dans la première série de la FIA, qui cherche à tirer parti de sa popularité croissante aux États-Unis.

La série a ajouté une deuxième course aux États-Unis en 2022 à Miami, qui a rejoint la course à Austin, au Texas. Trois courses américaines sont prévues en 2023 avec le Grand Prix de Las Vegas rejoignant le programme.

