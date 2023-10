Andretti F1 : Lewis Hamilton et Max Verstappen accueillent favorablement la candidature de l’équipe américaine alors que les pilotes ont leur mot à dire | Actualités F1

Les pilotes de Formule 1 ont eu leur mot à dire sur l’entrée potentielle d’Andretti dans le sport, Lewis Hamilton estimant que leur arrivée serait « géniale ».

Andretti a franchi cette semaine un obstacle crucial dans sa tentative de rejoindre la grille lors d’une saison future après que sa candidature pour devenir une nouvelle 11e équipe ait été approuvée par la FIA, leur cas étant désormais renvoyé à la Formule 1 pour des discussions commerciales.

Mais même s’ils ont peut-être reçu le feu vert de l’instance dirigeante du sport, les négociations financières imminentes avec le détenteur des droits commerciaux de la F1 devraient prouver le véritable aspect décisif de la candidature de l’équipe américaine, compte tenu de la position apparente des 10 équipes et du sport existants. lui-même sur la nécessité d’un nouvel entrant.

La réaction collective du sport à la candidature d’Andretti peut être décrite comme indifférente – au mieux – depuis qu’elle a été annoncée pour la première fois au début de l’année.

Un certain nombre d’équipes ont fait valoir que les frais anti-dilution réglementés de 200 millions de dollars payables par tout nouveau venu ne sont plus assez élevés compte tenu de la croissance du sport au cours des dernières saisons, et la F1 elle-même souligne que toute nouvelle écurie doit apporter une valeur ajoutée claire au championnat. être digne de considération.

Lawrence Stroll, PDG d’Aston Martin, se dit opposé à l’arrivée d’Andretti en Formule 1, insistant sur le fait que le sport est « en feu » avec ses dix équipes actuelles.



Et le propriétaire d’Aston Martin, Lawrence Stroll, a clairement exprimé son opposition dans une interview avec Sports aériens mercredi lorsqu’il a déclaré : « Je crois que si ce n’est pas cassé, vous n’avez pas besoin de le réparer. »

Alors que la question devrait être un grand sujet de discussion au cours du week-end du GP du Qatar et dans les mois à venir pendant que la F1 fera ses délibérations, les pilotes ont été invités à donner leur point de vue respectif lors des points de presse de jeudi.

« Je pense que c’est génial. Je pense qu’en Formule 1, j’ai toujours pensé qu’il n’y avait pas assez de voitures sur la grille », a déclaré Hamilton aux journalistes sur le circuit international de Losail.

« Il y aura certainement des gens qui ne seront pas contents que je les soutienne autant, mais je pense que c’est génial.

« C’est une opportunité pour plus d’emplois, ce sont deux sièges supplémentaires disponibles pour une conductrice potentielle.

« Cela ouvre davantage de possibilités et je pense que ce sera plus excitant. »

Le champion du monde Max Verstappen a déclaré qu’il aimerait également voir le célèbre nom d’Andretti revenir en F1, mais a souligné que c’était aux décideurs du sport de décider.

« C’est toujours très difficile pour moi de commenter ce genre de choses parce que je ne suis pas propriétaire d’une équipe, je suis pilote de course », a déclaré le pilote Red Bull.

« Bien sûr, en termes de compétition, ce serait probablement une bonne chose.

« C’est pourquoi c’est très difficile à comprendre. D’après ce que j’ai vu et entendu, cela a l’air très professionnel et ils veulent venir et bien sûr, avec le nom Andretti, ils sont un grand nom.

« Ils ont déjà accompli beaucoup de choses dans le sport automobile, donc j’aimerais vraiment les voir ici, mais ce n’est pas à moi de décider de ce genre de choses. C’est la FIA, les équipes, la F1 dans leur ensemble qui doivent prendre cette décision. Ils connaissent le la situation est la meilleure et ce sont eux qui prendront les décisions. »

« La qualité plutôt que la quantité » – Russell | Alonso soutiendra la position d’Aston

George Russell de Mercedes, qui est également directeur de l’Association des pilotes de Grand Prix, a suggéré que tout nouveau participant doit ajouter une profondeur tangible à la grille.

« Je pense que la F1 est le summum et nous voulons voir une compétition de qualité », a déclaré Russell.

« Je ne suis ni pour ni contre. Mais s’il y avait une équipe supplémentaire, il faudrait que ce soit une équipe de qualité – une équipe qui peut apporter un plus au sport et nous voulons voir de la compétition.

« Dans un monde idéal, vous voudriez voir les 10 équipes se battre les unes contre les autres. Je suis sûr que la F1 arrivera à la meilleure conclusion et répondra – quoi qu’il en soit. Nous devons privilégier la qualité plutôt que la quantité. »

Fernando Alonso, quant à lui, a déclaré que même s’il appréciait l’opération Andretti après avoir couru avec eux à l’Indy 500 en 2017, il « soutiendrait également quelle que soit la position d’Aston Martin ».

« C’est une grande équipe et ce sera évidemment un grand nom à ajouter à la Formule 1. Mais il y a d’autres personnes en charge de ce genre de décisions – d’abord la FIA, puis la FOM et les équipes également », a déclaré l’Espagnol.

« Je ne sais pas exactement quoi voir. Quelle que soit la décision finale, tout ira bien. J’aime Michael (Andretti) et j’aime l’organisation mais je comprends aussi d’autres choses et je soutiendrai également quelle que soit la position d’Aston Martin. . Je serai d’accord avec tout. «

Analyse : Quelles sont les chances d’Andretti de convaincre la F1 de son cas ?

Karun Chandhok de Sky Sports F1 à Sky Sports News :

« Sur les 10 équipes présentes sur la grille, je n’en ai entendu que quelques-unes être neutres et les autres opposées à la présence d’une autre équipe.

« Ils considèrent désormais la Formule 1 comme un modèle de franchise. Ils voient ici 10 équipes ; chacun d’eux considère sa propre équipe comme une entreprise d’une certaine valeur et dès que vous en ajoutez une 11ème, cela dilue leur valeur. »

« Donc, fondamentalement, je pense que c’est un point de vue économique qu’ils adoptent, en tenant compte de leurs propres intérêts.

« Je pense que la Formule 1 dans son ensemble examine la question et se dit ‘nous devons protéger les intérêts des 10 personnes qui ont investi dans le sport et l’ont fait grandir jusqu’au niveau où il est actuellement’. Même si nous n’en avons pas eu Des réponses fermes de la F1 sont encore en cours, ils suivent leur propre processus d’évaluation d’Andretti, pour le moment, les indications sont que la F1, les équipes et la F1 en tant qu’organisation n’ont pas l’impression d’avoir besoin d’une 11ème équipe.

« Il va donc y avoir une sorte d’impasse. Je peux voir cela se transformer en une sorte de tempête politique. »

