Andres Manuel Lopez Obrador, président mexicain, affirme que 10 000 migrants se dirigent chaque jour vers la frontière américaine

MEXICO — Le président mexicain a déclaré lundi qu’environ 10 000 migrants se dirigeaient chaque jour vers la frontière américaine, et il a imputé cet afflux aux sanctions économiques américaines contre des pays comme Cuba et le Venezuela.

Le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré que le nombre de migrants atteignant la frontière nord du Mexique avec les États-Unis était en partie dû au fait qu’environ 6 000 migrants par jour traversaient le Mexique depuis le Guatemala au cours de la semaine dernière.

Il a déclaré que beaucoup de ces migrants voyagent sur une route à travers l’Amérique centrale qui comprend la région de Darien Gap, recouverte de jungle, entre le Panama et la Colombie.

López Obrador semble se joindre au président colombien Gustavo Petro pour attribuer la situation aux sanctions américaines contre des pays comme le Venezuela et Cuba, dont les citoyens constituent une grande partie du flux migratoire. Les experts affirment que la mauvaise gestion économique et la répression politique sont en grande partie responsables du flux de migrants qui quittent ces pays.

Les États-Unis ont sanctionné les deux gouvernements pour ce qu’ils considèrent comme une suppression de la démocratie. López Obrador a suggéré que les sanctions étaient dues à des différences idéologiques et non au respect des droits de l’homme, et a déclaré que « les sanctions et les blocus ne peuvent pas être maintenus ».

Le gouvernement de Petro a été critiqué pour ne pas avoir fait grand-chose pour mettre un terme au trafic de migrants à grande échelle à travers la Colombie. Et l’administration de López Obrador n’a pas fait grand-chose pour empêcher les migrants de prendre des trains de marchandises vers la frontière américaine, jusqu’à ce que la plus grande ligne ferroviaire du pays se plaigne le mois dernier et arrête elle-même certains trains, invoquant des risques pour la sécurité.

López Obrador a également critiqué l’aide américaine à l’Ukraine et a déclaré que les États-Unis devraient consacrer une partie de l’argent envoyé à l’Ukraine au développement économique de l’Amérique latine.

« Ils (les États-Unis) ne font rien », a-t-il déclaré vendredi. « C’est plus, beaucoup plus, ce qu’ils autorisent pour la guerre en Ukraine que ce qu’ils donnent pour lutter contre la pauvreté en Amérique latine et dans les Caraïbes. »

Il a appelé vendredi les États-Unis « à lever les blocus et à cesser de harceler les pays indépendants et libres ». Il a déclaré qu’il devrait y avoir « un plan intégré de coopération afin que les Vénézuéliens, les Cubains, les Nicaraguayens et les Équatoriens, les Guatémaltèques et les Honduriens ne soient pas forcés d’émigrer ».

Il y a eu une augmentation du nombre de migrants vénézuéliens traversant le Mexique ces dernières semaines pour tenter d’atteindre la frontière américaine. De nombreux migrants affirment que la détérioration des conditions économiques et politiques dans leur pays d’origine les a poussés à entreprendre ce voyage.

Le Mexique a condamné l’invasion russe de l’Ukraine mais a adopté une politique de neutralité et a refusé de participer aux sanctions. Le Mexique continue également d’acheter des vaccins contre la COVID-19 millésime 2020 à la Russie et à Cuba.