Andres Iniesta quitte Vissel Kobe au Japon mais est déterminé à jouer

La légende barcelonaise Andres Iniesta a déclaré jeudi qu’il quitterait tôt l’équipe japonaise de Vissel Kobe mais qu’il avait l’intention de continuer à jouer à 39 ans.

Le contrat du vainqueur espagnol de la Coupe du monde avec Vissel court jusqu’à la fin de l’année, mais Iniesta en larmes a déclaré qu’il partirait en juillet après avoir vu peu d’action cette saison.

Iniesta n’a disputé que trois matches de remplacement totalisant 38 minutes cette saison pour Vissel, qui compte trois points d’avance en tête du classement.

Le maestro du milieu de terrain a déclaré qu’il ne savait pas où serait son prochain coup, mais a exclu de prendre sa retraite.

Largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de sa génération, il a été associé à un rôle non joueur à Barcelone.

« Je veux d’abord terminer mon séjour ici correctement, puis voir quelles options s’offrent à moi », a-t-il déclaré aux journalistes, s’arrêtant parfois pour essuyer ses larmes.

« Je veux continuer à jouer et prendre ma retraite pendant que je suis encore actif. C’est difficile pour moi de le faire ici, donc je veux trouver un endroit où je pourrai éventuellement prendre ma retraite. »

Iniesta a rejoint Vissel en 2018 après avoir fait plus de 600 apparitions pour Barcelone, où il a remporté la Ligue des champions à quatre reprises et remporté neuf titres en Liga.

Il a signé un contrat de trois ans avec Vissel sur un salaire annuel de 30 millions de dollars, qu’il a prolongé en mai 2021.

Iniesta a remporté la Coupe de l’Empereur au Japon en 2019 et a mené Vissel aux demi-finales de la Ligue des champions d’Asie un an plus tard.

Mais l’équipe a été impliquée dans une bataille de relégation la saison dernière et a licencié une succession d’entraîneurs avant de finalement terminer 13e dans la division des 18 équipes.

Iniesta a déclaré que quitter Vissel était « l’une des décisions les plus difficiles de ma carrière ».

« J’ai toujours pensé que je prendrais ma retraite ici, mais les choses ne se sont pas passées comme je le voulais », a-t-il déclaré.

« Ces derniers mois, je me suis entraîné dur avec l’intention de contribuer à l’équipe, mais j’ai commencé à sentir que l’entraîneur avait des priorités différentes. »

Iniesta jouera pour Vissel lors d’un match amical contre Barcelone au stade national de Tokyo le 6 juin.

Son dernier match sera un match à domicile contre le Consadole Sapporo en J-League le 1er juillet.

