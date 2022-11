Andrej Kramaric optimiste après avoir marqué deux buts contre le Canada : “La Croatie a démontré qui a foutu qui”

L’attaquant croate Andrej Kramaric a ostensiblement répondu au sélectionneur canadien John Herdman, le remerciant sarcastiquement d’avoir aidé à inciter la nation européenne à gagner 4-1 à la Coupe du monde 2022.

Après la défaite 1-0 du Canada contre la Belgique lors de leur match d’ouverture du Groupe F, Herdman a révélé qu’il avait dit à son équipe que “nous allons f ****** les prendre [Croatia]” lors de leur prochain match. Cela a fait sensation à la fois au sein de l’équipe croate et dans les médias, les médias qualifiant ce commentaire d’irrespectueux – clairement, les joueurs croates pensaient la même chose.

En effet, lors de sa conférence de presse d’après-match au Canada, Kramaric a souligné les commentaires antérieurs de Herdman.

“Je tiens à remercier l’entraîneur du Canada pour sa motivation”, a-t-il déclaré. “La Croatie a démontré qui a foutu qui.”

Après avoir marqué leurs buts, certains joueurs croates ont également célébré étroitement Herdman, se tenant dans sa zone technique au stade international de Khalifa. Herdman les a certainement énervés, si rien d’autre.

Kramaric a marqué deux fois lors de la victoire 4-1 de la Croatie, l’égalisation et le but pour porter le score à 3-1. Ils sont désormais en tête du groupe avant leur dernier match contre la Belgique. Un point leur permettrait de passer aux huitièmes de finale, éliminant ainsi potentiellement leurs rivaux européens.

Alphonso Davies a marqué le premier but du match entre la Croatie et le Canada après seulement 67 secondes – le premier but du Canada lors d’une finale de Coupe du monde. Ils ont quand même été éliminés, perdant les deux matchs de groupe auxquels ils ont joué jusqu’à présent. Le Maroc attend son dernier match.

“Je suis déçu”, a déclaré Davies. “Ce n’est pas facile d’encaisser cette défaite. Nous avons fait de notre mieux, nous nous sommes battus à chaque minute. Ce match consiste à gagner, surtout en tournoi.”