Andrei Soldatov : Comment un journaliste d’investigation russe a découvert qu’il était une cible du Kremlin

Les autorités avaient infligé des amendes d’une valeur de 80 000 $ pour chacun de ses comptes bancaires, m’a-t-il dit. Ils ont pu saisir les économies restantes de Soldatov en Russie. Même sa vieille voiture, une Opel Astra de 1999 banale, a été volée. Le journaliste a rapidement découvert qu’il avait été ajouté à la fois aux listes nationales et internationales des personnes recherchées en Russie, ce qui signifie qu’il serait immédiatement arrêté s’il retournait en Russie. Les avocats de Soldatov l’ont informé qu’il pourrait être arrêté s’il se rendait dans un pays en bons termes avec la Russie, comme la Turquie ou la Hongrie.

Il craint la pression que les accusations portées contre lui pourraient exercer sur sa famille restée en Russie, y compris son père, l’un des premiers pionniers de l’internet en Russie qui est lui-même enfermé dans une bataille juridique avec le Kremlin depuis 2019. « Mon cas et son cas … cela signifie que je dois davantage penser à sa sécurité », a déclaré Soldatov.

Mais alors que Soldatov commençait à creuser son cas, il en vint à croire que cela lui montrait quelque chose d’important : que son reportage sur les renseignements erronés qui avaient conduit à l’invasion russe de l’Ukraine avait touché une corde sensible. Et donc, alors que Soldatov ne pense pas qu’il obtiendra un procès équitable, il a ordonné à ses avocats de continuer à aller au tribunal.

« Il ne s’agit pas seulement de se battre », a-t-il déclaré. « Il s’agit d’obtenir plus d’informations sur l’affaire. »

Pour Soldatov, comme pour de nombreux journalistes russes, l’invasion de l’Ukraine a marqué une nouvelle ère dans leur vie. Le reportage dans la Russie post-soviétique n’a jamais été facile. Depuis que Vladimir Poutine a pris la présidence en 2000, la situation s’est lentement aggravée. Un certain nombre d’anciens collègues de Soldatov au journal indépendant Novaya Gazeta , dont Anna Politkovskaya , avaient été assassinés en relation avec leurs reportages.

Mais les journalistes russes ont creusé dans cet environnement difficile, découvrant des histoires de malversations qui feraient haleter les journalistes occidentaux. Alors même que la pression augmentait ces dernières années, de nouveaux débouchés comme Initié et Projet publié des scoops sur la sécurité nationale et la vie privée de Poutine.

Le journalisme a changé l’aiguille en Russie, même s’il était difficile de bouger. Alexei Navalny, la figure d’opposition la plus célèbre du pays, a utilisé le journalisme d’investigation pour trouver des preuves irréfutables d’une énorme corruption. Le rédacteur en chef fondateur de Novoya Gazeta, Dmitry Muratov, a été reconnu pour des décennies de travail acharné en 2021 lorsqu’il a remporté le prix Nobel de la paix.

Soldatov et sa partenaire Irina Borogan ont participé au succès de l’industrie assiégée, écrivant abondamment sur les services de renseignement russes, créant leur propre site Web appelé Agentura.ru et finalement publier quatre livres sur le sujet. Ils sont devenus des ressources non seulement pour les Russes qui espéraient comprendre leur propre pays, mais aussi pour les étrangers.