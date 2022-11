Andrei Kuzmenko marque en prolongation, les Canucks de Vancouver battent les Sharks 4-3

Andrei Kuzmenko a marqué à 1:12 de la prolongation pour donner aux Canucks de Vancouver une victoire de 4-3 sur les Sharks de San Jose dimanche soir.

Kyle Burroughs et Ilya Mikheyev ont également marqué pour les Canucks, et Thatcher Demko a effectué 32 arrêts.

“C’est un gros problème”, a déclaré Demko. “C’est l’un de ceux que nous n’avons probablement pas encore eu cette année où, vous savez, nous avons peut-être mal fait certaines choses, mais nous sommes restés ensemble en groupe et avons trouvé un moyen de gagner.”

Luke Kunin a marqué deux fois et Logan Couture a également connecté pour San Jose. Kaapo Kahkonen a stoppé 16 tirs pour les Sharks.

EMBRAYAGE pic.twitter.com/S5u32j98ms – Canucks de Vancouver (@Canucks) 28 novembre 2022

“Évidemment, très frustrant de ne pas gagner ce match. Jeu totalement gagnable pour nous », a déclaré Kahkonen.

Kunin a forcé les prolongations, égalant une passe d’Erik Karlsson avec 5:15 à faire.

« C’était du courage et du caractère », a déclaré l’entraîneur des Canucks Bruce Boudreau. «Je veux dire, vous savez, nous étions évidemment fatigués. Nous étions évidemment dominés en troisième période. Mais, vous savez, nous avons trouvé des moyens de rebondir deux fois, c’était génial.

Couture a donné une avance de 2-1 aux Sharks en supériorité numérique à 7:05 de la troisième période, inscrivant son 12e but de la saison. Mikheyev a créé l’égalité 1:09 plus tard, et Pettersson a donné une avance de 3-2 aux Canucks sur un pourboire avec 9:16 à faire.

“J’ai aimé le tempo, pour la plupart, toute la nuit”, a déclaré l’entraîneur des Sharks David Quinn. « Écoutez, c’est une bonne équipe de hockey. Je sais quel est leur record, mais regardez cette composition. Ils ont beaucoup de bons joueurs de hockey.

Canucks : hôtes de Washington mardi soir.

Sharks : À Montréal mardi soir.

Max Miller, L’Associated Press

