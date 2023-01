Andrei et Charlie se battent – Hollywood Life

Elisabeth et d’Andreï le drame familial déborde dans cet aperçu EXCLUSIF du Fiancé de 90 jours: heureux pour toujours dit tout. Elizabeth est à la maison avec seulement un mois de grossesse, elle n’a donc pas pu se rendre à New York avec Andrei et sa famille. le frère d’Elisabeth, Charlyfait allusion à quelqu’un qui appelle l’immigration à propos d’Andrei, et on lui a carrément demandé si c’était le cas.

« Non… je ne pense pas à lui », dit Charlie. Becky soutient Charlie et ajoute: “Je doute vraiment que quelqu’un de ma famille ait appelé le bureau.” Héberger Shaun Robinson demande à Becky pourquoi elle doute que Charlie ait appelé l’immigration. «Ma famille ne fait pas de petites conneries comme ça. Ils ne le font vraiment pas », dit Becky.

Andrei est convaincu que Charlie est celui qui a appelé l’immigration. Quand on lui demande pourquoi il pense cela, Andrei ne peut pas le prouver. “Il a dit, il insinue”, dit Andrei. Il ajoute que son avocat lui a dit qu’il est « possible que quelqu’un vous ait dénoncé » parce qu’il n’est « pas normal » de ne pas obtenir de carte verte.

L’avocat d’Andrei se joint au révélateur et explique pourquoi Andrei doit probablement passer un nouvel entretien. L’avocat souligne qu’Andrei aurait pu être signalé pour sa conduite passée ou que quelqu’un aurait déposé une plainte contre lui de manière anonyme, affirmant que son mariage était frauduleux. Ce dernier déclencherait une enquête.

L’avocat révèle que l’immigration est plus susceptible d’arrêter une demande si la plainte provient d’une source crédible. “De toute évidence, les membres de la famille seraient plus crédibles qu’une source anonyme”, a déclaré l’avocat d’Andrei. Charlie demande: “Comment savez-vous s’ils sont des membres de la famille s’ils sont anonymes?”

Andrei plaisante: “Qui d’autre le saurait?” L’avocat d’Andrei note qu’ils ne sauraient techniquement pas s’il s’agissait d’un membre de la famille, car ils ne sont pas au courant de cette information. “Exactement. C’est mon point », répond Charlie. Les Fiancé de 90 jours: heureux pour toujours tell-all sera diffusé le 8 janvier à 20 h sur TLC.

