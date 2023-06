Andreessen Horowitz ouvrira un bureau à Londres et pourrait devenir un hub de crypto

Les États-Unis ont récemment réprimé l’industrie de la cryptographie, la Securities and Exchange Commission des États-Unis ayant annoncé la semaine dernière des poursuites contre les titans de la cryptographie Binance et Coinbase. Essentiellement, la SEC soutient que de nombreux jetons cryptographiques devraient être classés comme des titres, ce qui les soumettrait à des exigences de surveillance et de transparence beaucoup plus strictes.

Andreessen Horowitz, une société de capital-risque de la Silicon Valley qui a soutenu des entreprises technologiques de premier plan depuis Airbnb pour Coinbase a déclaré qu’il cherchait à tirer parti de ce qu’il considère comme un environnement plus accueillant pour les entrepreneurs en crypto au Royaume-Uni. La société pense que le Royaume-Uni deviendra un leader mondial de la crypto, de la blockchain et des monnaies numériques.

Plus tôt cette année, le Royaume-Uni a également proposé ses premières réglementations formelles de l’industrie de la cryptographie, cherchant à réprimer les pratiques à la suite de l’effondrement de FTX, un échange cryptographique d’une valeur de 32 milliards de dollars. De nombreux investisseurs en cryptographie disent que cela apporterait plus de clarté, d’autant plus qu’ils sont confrontés à une incertitude accrue aux États-Unis.

« Le leadership du Premier ministre est essentiel, mais nous avons constaté une merveilleuse ouverture aux promesses de la technologie, ainsi qu’un vif intérêt pour tout régime réglementaire mis en ligne, axé sur la protection des consommateurs », a déclaré Brian Quintenz, responsable des politiques chez Andreessen Horowitz. , a déclaré à CNBC dans une interview.

« Franchement, je ne pense pas que cette administration actuelle aux États-Unis fasse non plus – c’est un moment à une époque où le Royaume-Uni agit avec agilité et rapidité, mais avec force. »

Sriram Krishnan, un ancien employé de Twitter qui a rejoint Andreessen Horowitz en tant qu’associé commandité, déménagera à Londres pour y diriger le bureau de l’entreprise, a déclaré Quintenz.

Andreessen Horowitz prévoit également de lancer sa première école de démarrage de crypto au Royaume-Uni dans le but d’identifier les futurs talents dans l’espace crypto et Web3. La société a lancé une école pour encadrer les entrepreneurs dans la création d’entreprises de blockchain et de crypto-monnaie en 2019.

Andreessen Horowitz a été l’un des investisseurs les plus actifs dans la crypto et le Web3, soutenant des startups allant du jeu d’échange d’objets de collection sportifs basé sur la crypto Dapper Labs au marché de jetons non fongible OpenSea.

Mais il a ressenti les effets dissuasifs d’un ralentissement connu sous le nom de « crypto hiver » au cours des 18 derniers mois, à la suite d’effondrements majeurs tels que la faillite spectaculaire de FTX. Andreessen Horowitz était pas un investisseurmais plusieurs entreprises rivales, dont Sequoia, l’étaient.

L’engagement de l’entreprise à ouvrir une présence au Royaume-Uni suggère une confiance à long terme dans le marché de la cryptographie, du moins en dehors des États-Unis.

« En ce qui concerne les États-Unis, il y a une énorme incertitude ici – c’est un mot gentil – il y a beaucoup d’opportunités de créer plus d’incertitude qui n’a pas été embrassée », a déclaré Quintenz à CNBC.

« Nous assistons à une réglementation par l’application qui ne fait rien pour comprendre les avantages de la technologie ou pour embrasser les entrepreneurs, les innovateurs essayant de construire la prochaine itération. »

