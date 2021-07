Andreessen Horowitz fait appel à Arianna Simpson pour l’aider à gérer un fonds crypto de 2,2 milliards de dollars

Simpson a investi tôt dans un marché baissier. La valeur de Bitcoin a chuté de 80% au début de 2018 et la plupart des crypto-monnaies plus petites ont emboîté le pas. Son deuxième cabinet, Autonomous Partners, a soutenu des entreprises telles que Celo au cours de ces années , chevauchant certaines des premières pièces de cryptographie d’Andreessen.

Simpson a déclaré qu’elle était « époustouflée » après avoir lu le livre blanc de Bitcoin et pensait que c’était « l’innovation la plus importante » de sa vie. Elle a poursuivi ses recherches sur les crypto-monnaies et a tenté de convaincre Facebook de lancer un projet de crypto avant son incursion dans l’espace avec Libra, désormais appelée Diem. C’était « quatre à cinq ans trop tôt », a-t-elle déclaré.

Simpson est devenu en quelque sorte une célébrité dans le monde de la crypto-monnaie. Elle a quitté un emploi en marketing mondial chez Facebook et a rejoint BitGo au début de la vingtaine. Puis elle a lancé sa propre société de capital-risque à l’âge de 24 ans pour investir dans des sociétés de blockchain et de crypto. Des amis et des mentors lui ont conseillé de ne pas le faire.

Andreessen Horowitz est entré dans l’espace crypto grâce à son investissement en 2013 dans Coinbase. Il a commencé à lever des fonds dédiés à la crypto il y a trois ans, pendant le marché baissier maintenant connu sous le nom de « crypto hiver ». La société, fondée par Marc Andreessen et Ben Horowitz, a annoncé son troisième fonds de ce type en juin. Le dernier fonds de 2,2 milliards de dollars est plus de sept fois plus important que le premier.

Simpson rejoint les partenaires Ali Yahya, ainsi que Katie Haun Chris Dixon, qui dirigent les efforts de cryptographie de l’entreprise et se sont réunis au conseil d’administration de Coinbase. Haun, un ancien procureur du ministère de la Justice, a enquêté sur l’échange de crypto-monnaie Mt.Gox, aujourd’hui disparu, et sur le marché noir Internet Silk Road. Haun et Dixon ont comparé le potentiel de la blockchain à celui d’Internet et restent « radicalement optimistes ».

Simpson s’est d’abord connecté avec Haun via un message direct sur Twitter.

« Dès le premier instant où j’ai rencontré Arianna il y a plusieurs années, j’ai su qu’elle était une force avec laquelle il fallait compter », a déclaré Haun. « Sa motivation pour la cryptographie et pour connecter les gens et les idées a été immédiatement claire lors d’un café qui s’est transformé en plusieurs heures de conversation. »

La firme a enjeux dans des entreprises alimentant le récent boom du NFT, comme OpeanSea et Dapper Labs. Simpson a souligné l’accent mis par l’entreprise sur la « finance décentralisée ». Connu sous le nom de « défi », le terme est utilisé pour décrire les applications financières traditionnelles basées sur la même technologie que celle sous-jacente au bitcoin. Elle a également souligné les investissements dans des catégories moins évidentes liées à la cryptographie telles que les jeux.

Alors que des catégories comme les NFT et les defi ont décollé cette année, le prix du bitcoin a chuté de moitié par rapport à son sommet historique supérieur à 60 000 $ en avril. Simpson a déclaré que les prix peuvent être un « indicateur retardé – pas un indicateur avancé » pour les investissements privés.

« Vous devez vraiment séparer les prix à court terme de ce qui est fondamentalement en cours de construction – nous ignorons en quelque sorte les gros titres et nous nous concentrons uniquement sur les technologies », a-t-elle déclaré. « Les marchés baissiers sont souvent l’endroit où le vrai travail se produit. »