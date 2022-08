Andreescu s’excuse après avoir critiqué le sponsor Nike

NEW YORK – L’ancienne championne de l’US Open, Bianca Andreescu, s’est excusée auprès de son sponsor Nike pour une explosion sur le terrain après que son choix de garde-robe pour le match du premier tour de lundi l’ait mise dans une situation difficile dans des conditions venteuses. Andreescu était sur le terrain de la tribune pour jouer Harmony Tan, mais les vents de l’arène ouverte n’arrêtaient pas de faire gonfler sa jupe et d’affecter ses tirs, forçant la jeune femme de 22 ans à s’approcher de l’arbitre de chaise et à demander une pause supplémentaire dans la salle de bain pour se changer. “Cela ne comptera-t-il pas comme l’un de mes changements? Je veux dire que ce n’est pas ma faute, c’est la faute de Nike”, a-t-elle déclaré à l’arbitre. “Cette robe est tellement, tellement mauvaise… Je dois y aller (changer), c’est vraiment mauvais.” Andreescu est revenu avec un débardeur et une jupe Nike blancs pour finalement battre Tan 6-0 3-6 6-1. “Cela me dérangeait juste sur certains coups droits. J’avais juste l’impression que ça montait un peu. De toute évidence, le vent n’a pas aidé”, a-t-elle déclaré aux journalistes. “Mais je ne voulais pas manquer de respect avec ce que j’ai dit à l’arbitre. J’essayais de le convaincre de ne pas supprimer cette pause aux toilettes, car je sais que nous n’en avons que deux. Il était très gentil de dire que tout allait bien. “J’aurais certainement pu utiliser un autre choix de formulation. Je m’excuse donc auprès de tous ceux à qui j’ai manqué de respect. J’adore Nike et j’espère que je pourrai être avec eux pour le reste de ma vie !” Andreescu affrontera ensuite Beatriz Haddad Maia au deuxième tour. (Reportage de Rohith Nair à Bengaluru; édité par Pritha Sarkar)

