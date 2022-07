Andreescu se dirige vers le 2e tour de Wimbledon, Shapovalov a besoin de plus de 3 heures pour gagner

Bianca Andreescu a poursuivi sa saison réussie sur gazon avec une victoire convaincante 6-1, 6-3 contre Emina Bektas lors du premier tour à Wimbledon mardi à Londres.

La 13e tête de série masculine Denis Shapovalov a également remporté une victoire folle en cinq sets contre le Français Arthur Rinderknech, tandis que la sixième tête de série Felix Auger-Aliassime a été bouleversée par l’Américain Maxime Cressy en quatre sets.

Andreescu a remporté 91% des points de premier service et a converti cinq des 10 occasions de balle de break dans un match qui n’a duré que 54 minutes.

Andreescu a été fort tout le match mais a été une force dans le premier set, réclamant tous les points de service disponibles et frappant 15 gagnants.

Andreescu s’est qualifié pour la première fois pour le deuxième tour du All England Club. Elle affrontera ensuite la 17e tête de série Elena Rybakina du Kazakhstan.

La joueuse de 22 ans de Mississauga, en Ontario, vient de disputer sa première finale sur gazon, se qualifiant pour le match de championnat la semaine dernière à Bad Homburg, en Allemagne, avant de s’incliner 6-7 (5), 6-4, 6 -4 à la Française Caroline Garcia.

Shapovalov a dominé les performances des premier et cinquième sets dans une victoire de 6-1, 6-7 (6), 6-7 (4), 6-4, 6-1 contre Rinderknech, classé n ° 62 au monde.

La victoire en trois heures 22 minutes a mis fin à une séquence de six défaites consécutives pour Shapovalov.

REGARDER | Shapovalov prend un thriller en 5 sets:

Denis Shapovalov passe au tour 2 à Wimbledon Le Canadien Denis Shapovalov survit au Français Andrew Rinderknech dans un match en 5 sets avec une victoire 6-1,6-7,6-7,6-4,6-1 au premier tour à Wimbledon.

Sortie rapide

La star du tennis de Richmond Hill, en Ontario, a frappé 20 as et 58 coups gagnants, et a battu Rinderknech sept fois sur 15 occasions.

Shapovalov, qui a atteint les demi-finales de Wimbledon l’an dernier, affrontera ensuite Brandon Nakashima, des États-Unis.

Ce fut un tournoi court pour Auger-Aliassime de Montréal, le Canadien le mieux classé à Londres, avec une défaite de 6-7 (5), 6-4, 7-6 (9), 7-6 (5) contre Cressy.

Cressy est arrivé à Wimbledon au 45e rang mondial, 36 places en dessous d’Auger-Aliassime.

Mais l’Américain de six pieds six pouces n’a pas beaucoup cédé contre Auger-Aliassime, sauvant le seul point de rupture auquel il a fait face.

Auger-Aliassime a également été impressionnant au service, tirant 28 as et remportant 82% des points de premier service. Il n’a affronté le point de rupture que quatre fois, en sauvant trois, mais cela a suffi à Cressy pour l’emporter dans un match qui avait peu de marge d’erreur.

REGARDER | Auger-Aliassime éliminé par le 45e joueur mondial :

Auger-Aliassime surpris au 1er tour de Wimbledon La tête de série numéro 6, Felix Auger-Aliassime, de Montréal, a été surprise par le numéro 45 mondial, l’Américain Maxime Cressy, 6-7(5), 6-4, 7-6(9), 7-6(5) au premier tour à Wimbledon.

Nadal a besoin de 4 sets pour avancer

Rafael Nadal a démarré sa campagne de Wimbledon avec succès, bien qu’il ait eu besoin de quatre sets pour le faire.

Nadal, deuxième tête de série, a battu l’Argentin Francisco Cerundolo 6-4, 6-3, 3-6, 6-4 sur le court central.

L’Espagnol tente de remporter son troisième tournoi consécutif du Grand Chelem pour ajouter à son record masculin de 22 titres majeurs.

C’était le premier match de Nadal depuis sa victoire à Roland-Garros plus tôt ce mois-ci.

Les trois semaines de congé se sont parfois manifestées, alors que Nadal a accumulé 41 fautes directes pour aller avec 23 gagnants.

À Roland Garros, Nadal a eu besoin d’injections pour engourdir la douleur de son pied gauche gênant. Mais il est entré à Wimbledon optimiste quant au pied après avoir reçu un nouveau traitement.

Swiatek l’emporte en deux sets

De la terre battue de Roland-Garros à l’herbe verte de Wimbledon, les victoires s’enchaînent pour Iga Swiatek.

La Polonaise, tête de série numéro un, a remporté son match d’ouverture sur le court central mardi, battant la qualifiée croate Jana Fett 6-0, 6-3.

La victoire était la 36e consécutive de Swiatek et comprend les sept matches qu’elle a disputés à l’Open de France de cette année pour remporter son deuxième titre à Roland Garros. Il s’agit de la plus longue séquence de victoires sur le circuit féminin depuis 1997, lorsque Martina Hingis en avait remporté 37.

“C’est mon premier match sur gazon cette saison, donc je savais que ça allait être délicat”, a déclaré Swiatek sur le terrain. “Je suis juste en train de comprendre comment jouer ici et j’essaie de mettre en œuvre tout ce sur quoi nous nous entraînions.”

Même avec la septuple championne Serena Williams lors du tirage au sort au All England Club, Swiatek est la femme à battre. Elle a remporté cinq tournois avant de se rendre à Paris en mai, remportant des titres consécutifs à Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart et Rome.

Barbora Krejcikova, qui a remporté l’Open de France en 2021 pour y partager les deux titres de Swiatek, s’est également qualifiée pour le deuxième tour. La Tchèque, 13e tête de série, a battu la Belge Maryna Zanevska 7-6 (4), 6-3.

La No. 4 Paula Badosa, la No. 5 Maria Sakkari, la No. 12 Jelena Ostapenko et la No. 33 Shuai Zhang, de Chine, se sont également qualifiées.

Parmi les têtes de série à perdre se trouvait la championne olympique Belinda Bencic. La Suissesse, 14e tête de série, a perdu face à Qiang Wang, de Chine, 6-4, 5-7, 6-2.

Dans le tableau masculin, le Bulgare Grigor Dimitrov, n ° 18, s’est retiré de son match avec une blessure apparente. Il menait Steve Johnson des États-Unis 6-4, 2-5 lorsqu’il a arrêté.

La double championne Kvitova progresse

Petra Kvitova, double championne de Wimbledon, s’est qualifiée pour le deuxième tour à Wimbledon.

La Tchèque, 25e tête de série, qui est entrée dans le tournoi après avoir remporté l’épreuve de mise au point sur gazon à Eastbourne, a battu l’Italienne Jasmine Paolini 2-6, 6-4, 6-2.

Kvitova a remporté le titre au All England Club en 2011 et 2014. Elle a ensuite été attaquée chez elle en 2016 et a subi des blessures au couteau à la main gauche. Plus tard, elle a subi une intervention chirurgicale et a eu besoin de plus de cinq mois pour récupérer.

Le finaliste 2021 Berrettini absent avec COVID

Matteo Berrettini, finaliste de l’an dernier à Wimbledon, a abandonné le tournoi du Grand Chelem sur gazon quelques heures avant qu’il ne devait jouer son match de premier tour mardi, affirmant qu’il avait été testé positif au COVID-19.

Le All England Club a annoncé le retrait de Berrettini et Elias Ymer a été annoncé comme son remplaçant.

L’Italien est le deuxième joueur de haut niveau à se retirer du tirage au sort au cours des deux premiers jours en raison de la maladie causée par le coronavirus, rejoignant le champion de l’US Open 2014 et finaliste de Wimbledon 2017 Marin Cilic, tête de série 14e.

Le groupe est déjà privé de cinq des 11 premiers du classement ATP :

N ° 1 Daniil Medvedev (interdiction russe)

N ° 2 Alexander Zverev (chirurgie de la cheville)

N ° 8 Andrey Rublev (interdiction russe)

N ° 10 Hubert Hurkacz (perdu lundi) et n ° 11 Berrettini

Un porte-parole du All England Club n’a pas répondu à une question sur le niveau d’inquiétude concernant le COVID-19 lors de l’événement, mais a déclaré dans un e-mail que les organisateurs travaillaient avec l’agence de santé publique britannique et les autorités locales.

Après avoir été annulé en 2020 en raison de la pandémie, puis avoir mis en place un environnement de type bulle et restreint la fréquentation en 2021 pour tenter d’empêcher la propagation du COVID-19, Wimbledon est revenu à la normale dans tous les sens, sans obligation de port de masque, des foules pleines et la fameuse file d’attente de retour en action.

Berrettini, huitième tête de série, a passé du temps à s’entraîner avec Rafael Nadal sur le court central la semaine dernière et y a également croisé Novak Djokovic.

Berrettini, 26 ans, qui compte sur de gros services et de gros coups droits, a remporté deux tournois de mise au point ce mois-ci, avec une fiche de 9-0 à Stuttgart, en Allemagne, et au Queen’s Club de Londres.