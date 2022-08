Andreescu remporte une victoire palpitante au premier tour contre Kasatkina à l’Omnium Banque Nationale à Toronto

Bianca Andreescu a l’impression d’avoir retrouvé son esprit combatif après une victoire difficile mais passionnante en deux sets de 2 heures et demie mardi.

La native de Mississauga, Ont., a battu la 9e mondiale Daria Kasatkina 7-6 (5), 6-4 lors de son match de première ronde à l’Omnium Banque Nationale.

“Une victoire est une victoire, peu importe comment vous y parvenez et aujourd’hui m’a vraiment montré beaucoup de choses sur moi et comment je peux passer à travers ces choses si je le veux vraiment”, a déclaré Andreescu.

“Cela montre simplement cet esprit combatif que j’ai toujours en moi. Je veux continuer à bâtir là-dessus.”

REGARDER l Andreescu passe au 2e tour:

Bianca Andreescu creuse profondément et remporte le match du premier tour à l’Omnium Banque Nationale La Canadienne Bianca Andreescu a défait la Russe Daria Kasatkina 7-6 (5), 6-4 mardi à Toronto à l’Omnium Banque Nationale.

La victoire ne s’est toutefois pas faite sans difficulté.

À plusieurs reprises, Andreescu a discuté avec ses entraîneurs et a semblé respirer fort à différents moments du match.

Mais la joueuse de 22 ans a insisté sur le fait qu’elle se sentait beaucoup mieux après le match.

“Je me sens beaucoup mieux. Je me sentais vraiment étourdie, je n’avais aucune idée de ce que c’était”, a-t-elle déclaré. “Peut-être quelque chose que j’ai mangé ou tout le stress qui a précédé le tournoi, je n’en ai aucune idée. Je suis super content d’avoir pu m’en sortir.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle envisageait de se retirer du match, Andreescu a insisté sur le fait qu’elle ne le voulait pas.

“Je ne voulais pas du tout. Il y a eu un moment où j’ai eu un peu peur de ne pas pouvoir [continue] mais ce n’est pas comme si j’avais cette pensée dans ma tête où je voulais arrêter. Je ne pouvais vraiment pas aujourd’hui, quelque chose m’est tombé dessus même si je me sentais vraiment nul”, a-t-elle déclaré.

“Surtout lors du bris d’égalité, j’ai frappé un coup et je voyais presque double. C’était un peu le moment où je ne me sentais pas le mieux. Mais la foule, ils m’ont vraiment poussé à continuer.”

Bianca Andreescu renvoie un ballon à Daria Kasatkina lors de leur match de premier tour à Toronto mardi. (Cole Burston/La Presse canadienne)

Andreescu, qui a remporté l’événement en 2019 à Toronto, a été vive et active au début, faisant des retours dans les matchs qu’elle a remportés plus tard. Elle est également allée 3 pour 3 sur les points de rupture au cours des cinq premiers matchs.

Jusqu’à 3-2, elle a mélangé ses coups, utilisant des coups droits, des revers et des amortis, faisant fonctionner Kasatkina. Une erreur de Kasatkina a permis à Andreescu de respirer un peu avec une avance de 4-2.

“Le changer avec mon amorti – j’ai l’impression de l’avoir sorti plus aujourd’hui que (ces) quatre derniers mois”, a déclaré Andreescu. “Je suis très content de ça.”

Après que Kasatkina ait finalement égalé le set à 6-6, Andreescu a marqué six des huit derniers points du bris d’égalité pour remporter le set, ponctué d’un puissant coup droit. Le set a duré 85 minutes.

Dans le deuxième set, Andreescu a pris un bon départ, dépassant Kasatkina à travers de multiples échanges prolongés alors que le Russe commettait plusieurs erreurs, envoyant des tirs dans le filet.

Andreescu a de nouveau commencé à mélanger les coups tombés et les coups droits que Kasatkina a parfois eu du mal à retourner avec précision, alors que le Canadien prenait une avance de 2-0.

Après que Kasatkina ait remporté les trois sets suivants, Andreescu a suivi avec trois victoires consécutives, terminant avec un coup droit gagnant qui a visiblement bouleversé son adversaire.

Faire chauffer la foule canadienne 🇨🇦@Bandreescu_ | #NBO22 pic.twitter.com/0OhPRbtfP3 —@WTA

Avec le public local derrière elle, Andreescu a pris une avance de 40-0 dans le match décisif avant de commettre deux erreurs. Elle a ensuite utilisé un autre amorti que Kasatkina n’a pas pu exécuter pour clôturer le match.

Elle a immédiatement levé la main alors que la foule lui a fait une standing ovation.

Andreescu affrontera la Française Alize Cornet au deuxième tour, une joueuse qu’elle n’a pas vaincue en deux sorties en carrière.

En vue de sa revanche contre Cornet, Andreescu se sent plus confiante dans ses chances après avoir battu Kasatkina.

“Cela me donne définitivement confiance pour le prochain match. Alize joue un peu comme Daria d’une certaine manière – plus cohérente et tout ça”, a-t-elle déclaré. “Donc, avoir ce match à mon actif et aller demain contre Alize me donne définitivement confiance.”

En double féminin, la Canadienne Leylah Fernandez a remporté son match d’ouverture aux côtés de sa sœur cadette, Bianca Jolie. Le duo a battu la Belge Kirsen Flipkens et l’Espagnole Sara Sorribes Tormo 6-4, 6-1.

Shapovalov, Pospisil éliminés

Une double-faute d’ouverture. Deux revers capricieux. Une autre erreur sur le ballon de match.

Le match suspendu par la pluie de Denis Shapovalov s’est terminé peu de temps après sa reprise mardi après-midi alors qu’il a perdu une décision de 7-5, 7-6 (4) contre l’Australien Alex de Minaur lors du tournoi masculin de l’Omnium Banque Nationale à Montréal.

Les joueurs étaient dans une bataille serrée une nuit plus tôt, mais la pluie a forcé un report avec le bris d’égalité à égalité à trois. Shapovalov espérait forcer un troisième set décisif mais a plutôt été éliminé après seulement quelques minutes sur le terrain.

“Je n’avais jamais vécu cette expérience exacte auparavant, donc c’était délicat”, a déclaré Shapovalov.

REGARDER | Shapovalov travaille dans la défaite en deux sets:

Les luttes de Denis Shapovalov se poursuivent à l’Omnium Banque Nationale Alex de Minaur, d’Australie, a remporté son match d’ouverture sous la pluie à l’Omnium Banque Nationale de Montréal, battant Denis Shapovalov, de Richmond Hill, en Ontario, 7-5, 7-6(4). C’est la neuvième défaite de Shapovalov lors de ses 10 derniers matchs.

Le résultat a couronné une journée difficile pour les Canadiens dans le tableau des simples de 56 joueurs. Vasek Pospisil a perdu une décision de 6-4, 6-4 contre l’Américain Tommy Paul et le Bulgare Grigor Dimitrov, 15e favori, a affiché une victoire de 6-4, 7-5 contre Alexis Galarneau de Laval, au Québec.

Cela a laissé Felix Auger-Aliassime, sixième tête de série, de Montréal, le dernier Canadien restant en simple. Il a eu un laissez-passer au premier tour et jouera probablement son match d’ouverture mercredi.

Des gémissements ont pu être entendus lors de la cérémonie de tirage au sort de vendredi dernier lorsque le nom de de Minaur a été appelé comme premier adversaire de Shapovalov.

Au 21e rang, de Minaur est une place devant Shapovalov au classement mondial. Le quintuple vainqueur du circuit ATP avait également battu le Canadien lors des deux rencontres précédentes au niveau professionnel.

De Minaur n’a pas été déconcerté par le jeu de puissance de Shapovalov pendant le match et a été capable de gérer les larges services du gaucher. De formidables compétences de récupération ont contribué à atténuer l’agressivité du Canadien et ont conduit à quelques erreurs.

“Je pense que j’ai fait beaucoup de bonnes choses hier, j’ai joué de bons points”, a déclaré Shapovalov. “J’avais l’impression de commencer à prendre de l’élan dans le match. Je pensais que je dictais et que je jouais du tennis de bon niveau.”

Shapovalov, de Richmond Hill, en Ontario, n’a enregistré qu’une seule victoire depuis qu’il a battu Rafael Nadal en mai dernier à Rome.

En double masculin, Shapovalov et sa partenaire russe Karen Khachanov ont perdu une série difficile de trois matchs en 86 minutes contre Rohan Bopanna de l’Inde et Matwe Middelkoop des Pays-Bas 7-6(5), 4-6, 10-6.

Pospisil, quant à lui, a eu trois balles de break dans le dernier match du premier set mais n’a pas été en mesure de convertir. Paul a ensuite remporté la victoire en une heure 25 minutes.

“[It] n’était tout simplement pas l’un de mes meilleurs matchs, c’est sûr », a déclaré Pospisil. « Tommy a joué son match. Il n’a rien joué de si exceptionnel que je n’aurais pas pu mieux me regarder. Mais oui, ce n’était pas le meilleur des matchs. J’ai eu de bons moments, mais pas réguliers.”

REGARDER | Pospisil perd en deux sets :

Vasek Pospisil évincé au 1er tour de l’Omnium Banque Nationale Vasek Pospisil de Vernon, C.-B. a perdu contre l’Américain Tommy Paul 6-4, 6-4 lors de la première ronde de l’Omnium Banque Nationale à Montréal.

Le natif de Vernon, en Colombie-Britannique, est inscrit au tableau du double avec l’Italien Jannik Sinner. Cleeve Harper, originaire de Calgary, et Liam Draxl, de Newmarket, en Ontario, sont les autres Canadiens en double.

Le début de la séance d’ouverture de mardi a été retardé d’environ 90 minutes en raison du temps humide. Un autre retard de pluie a forcé une pause de 20 minutes dans l’après-midi.

L’Australien Nick Kyrgios, qui a remporté la victoire la semaine dernière à Washington, a battu l’Argentin Sebastian Baez 6-4, 6-4 pour organiser un match intrigant au deuxième tour avec le Russe Daniil Medvedev, le mieux classé.

Marin Cilic, la tête de série n ° 13, a battu son compatriote croate Borna Coric 6-3, 6-2. Les autres têtes de série à se qualifier étaient le 14e Roberto Bautista Agut d’Espagne et le 17e Gael Monfils de France.

La seule surprise de l’après-midi a vu l’Espagnol Pablo Carreno Busta surprendre Matteo Berrettini, 11e tête de série, 6-3, 6-2.

Le joker britannique Andy Murray, qui a été classé n ° 1 mondial par l’Association of Tennis Professionals pendant 41 semaines consécutives en 2016, n’a pas pu trouver cette vieille magie contre la 10e tête de série Taylor Fritz de San Diego lors du match du soir.

Fritz a fait un travail rapide sur Murray, âgé de 35 ans, gagnant 6-1, 6-3.

Le tournoi de 6,57 millions de dollars américains se poursuit jusqu’à dimanche.

REGARDER | Galarneau perd face au Bulgare Dimitrov :

Alexis Galarneau de Laval chute lors de ses débuts au Masters 1000 à l’Omnium Banque Nationale Faisant ses débuts au Masters 1000, Alexis Galarneau, de Laval, au Québec, a perdu contre Grigor Dmitrov, de Bulgarie, 6-4, 7-5 lors de la première ronde de l’Omnium Banque Nationale à Montréal.

Marin évincé

La Canadienne Rebecca Marino a perdu 6-3, 6-7 (5), 4-6 face à la Chinoise Zheng Qinwen lors de son match du premier tour mardi.

La native de Vancouver est entrée dans le tournoi après avoir disputé un quart de finale à l’Open de Citi, où elle s’est inclinée face à Daria Saville, d’Australie.

Marino, qui est entrée dans le top 100 de la WTA pour la première fois depuis 2012 et est actuellement n ° 96, a commencé tôt en remportant le premier set avec une relative facilité.

REGARDER | Marino a rebondi au 1er tour :

Rebecca Marino a rebondi au premier tour de l’Omnium Banque Nationale Bien qu’elle ait remporté le premier set, la Vancouveroise Rebecca Marino s’est inclinée face à la Chinoise Qinwen Zheng 3-6, 7-6(5), 6-4 au premier tour de l’Omnium Banque Nationale à Toronto.

Marino a surmonté un bon départ de Zheng dans le deuxième set, mais a eu des problèmes avec des erreurs directes dans le bris d’égalité.

Le Canadien a pris les devants 4-3 dans le dernier set avant de perdre les trois derniers matchs.

Marino a tiré 12 as sur les 10 de Zheng et a été un parfait 2 pour 2 sur les points de rupture dans la défaite.

Zheng, 19 ans, classé 51e, affrontera ensuite Ons Jabeur, cinquième au deuxième tour.

Sa compatriote canadienne Carol Zhao a également perdu son premier match, 6-1, 6-3 contre l’Américaine Amanda Anisimova.

Les luttes d’Osaka continuent

Les récentes luttes de Naomi Osaka se sont poursuivies mardi avec une sortie anticipée à Toronto.

La quadruple championne du Grand Chelem s’est retirée de son match du premier tour en raison d’une blessure au dos. Osaka perdait 7-6 (4), 3-0 contre l’Estonienne Kaia Kanepi lorsqu’elle s’est retirée de la compétition.

“J’ai senti mon dos dès le début du match, et malgré mes efforts, je n’ai tout simplement pas pu le faire aujourd’hui”, a déclaré Osaka dans un communiqué écrit. “J’aimerais rendre hommage à Kaia pour avoir bien joué et je lui souhaite tout le meilleur pour le reste du tournoi.”

En entrant dans le tournoi, Osaka avait été éliminée de ses trois dernières compétitions au premier ou au deuxième tour, y compris une défaite en deux sets contre Coco Gauff lors de la Mubadala Silicon Valley Classic de la semaine dernière.

C’était sa première compétition depuis Roland-Garros alors qu’elle se remettait d’une blessure au tendon d’Achille.

Avant cette course, elle a eu son meilleur tournoi de l’année en atteignant la finale de l’Open de Miami début avril avant de perdre contre la n ° 1 mondiale Iga Swiatek.

Kanepi, 31e au classement, affrontera ensuite l’Espagnole Garbine Muguruza, n ° 8.

Une autre jeune étoile à succès a été éliminée tôt mardi lorsque la neuvième tête de série, la joueuse née à Toronto, Emma Raducanu, de Grande-Bretagne, a perdu 7-6 (0), 6-2 contre l’Italienne Camila Giorgi.

Parmi les autres gagnantes féminines de mardi figuraient Shuai Zhang de Chine, Ajla Tomljanovic d’Australie, Sara Sorribes Tormo d’Espagne et Elise Mertens de Belgique.