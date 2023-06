Andreescu et Venus échouent en finale du double mixte à Roland-Garros

Bianca Andreescu s’est contentée de l’effort malgré le fait qu’elle ait raté un deuxième titre du Grand Chelem en carrière jeudi 8 juin.

Le Canadien de 22 ans et son partenaire Michael Venus de Nouvelle-Zélande ont été battus par les nouveaux champions du Grand Chelem Miyu Kato du Japon et Tim Puetz d’Allemagne 4-6, 6-4, 10-6 lors du match décisif des Français. Finale ouverte double mixte.

« Je pense que la plupart des matchs de double sont littéralement un point ici, un point là qui compte vraiment, mais je pense que nous avons bien joué », a déclaré Andreescu. «Ils sont entrés en prise en quelques instants.

« Oui, c’est une finale de Grand Chelem. C’est très agréable d’être ici. Évidemment, c’est un peu décevant, mais je pense que nous avons fait de notre mieux.

Le service de Venus a été cassé lors de leur match d’ouverture. Mais à partir d’un déficit de 2-4, ils ont couru le tableau pour prendre le premier set.

Ils étaient sans doute la moindre équipe dans ce set, mais ils l’ont quand même gagné. Ensuite, ils étaient probablement les meilleurs joueurs du deuxième set mais ont perdu celui-là.

Kato et Puetz ont profité de cet élan pour remporter le match décisif, qui se joue à la place d’un troisième set décisif à Roland Garros.

Andreescu, de Mississauga, Ont., et Venus ont joué des bris d’égalité dans trois de leurs quatre matchs avant la finale. Des points de mort subite à deux sont également joués dans les doubles mixtes, et ils ont remporté plus que leur juste part de ceux d’avant jeudi.

Ce jour-là, la chance n’était pas de leur côté.

Feront-ils équipe pour le double mixte à Wimbledon le mois prochain ? Venus, qui gagne sa vie en tant que spécialiste du double, a déclaré qu’il n’avait qu’à allumer son téléphone « fort » et attendre l’appel.

« Nous n’en avons pas encore parlé, mais si le moment vient et que je suis prêt à jouer en double mixte ou que je veux jouer en double mixte et que je suis en bonne santé et tout ça, alors j’adorerais », a déclaré Andreescu.

La date limite pour s’inscrire en double mixte à Wimbledon est le 5 juillet, le mercredi de la première semaine de compétition. La Canadienne devrait débuter sa saison sur gazon la semaine prochaine à ‘s-Hertogenbosch, aux Pays-Bas.

Pour Andreescu, qui nourrit l’ambition de remporter plus de titres du Grand Chelem en simple, l’expérience de jouer jusqu’à la fin d’un événement majeur de deux semaines est positive.

« J’avais oublié ce que ça faisait, mais je suis contente d’avoir pu revivre ça », a-t-elle déclaré. « Mais oui, je dois apporter cet élan dans les prochains tournois et peut-être que Wimbledon fera la même chose. »

L’autre point à retenir était l’avantage d’être sur le terrain avec une charge de pression inférieure à la normale.

« J’ai vraiment l’impression que j’en avais besoin, juste pour apporter plus de cela même dans mon jeu en simple. Parfois, j’ai l’impression que je peux être trop sérieux, trop dur avec moi-même. Mais c’est évidemment bien d’avoir quelqu’un pour… vous dire que tout va bien, ne vous en faites pas, passez simplement au point suivant », a-t-elle déclaré.

« Je veux dire, je pourrais le faire moi-même, mais c’est toujours agréable d’avoir cette personne ou quelqu’un qui vous le dit à haute voix. »

Leylah Fernandez sera la prochaine Canadienne à jouer pour un titre du Grand Chelem. La native de Laval, au Québec, et l’américaine Taylor Townsend affronteront les américaines Jessica Pegula et Coco Gauff en demi-finale du double féminin vendredi.

Kato, une spécialiste du double de 28 ans classée juste à côté de son meilleur en carrière au n ° 31, avait fait les manchettes la semaine dernière après qu’elle et sa partenaire en double féminin, Aldila Sutjiadi d’Indonésie, aient été disqualifiées de leur troisième- match rond dimanche.

Une balle errante frappée par Kato a frappé par inadvertance une ballerine à la volée. L’arbitre de chaise a rapidement émis une violation du code, qui n’est qu’un avertissement.

Mais ensuite les opposantes Marie Bouzkova et Sara Sorribes Tormo ont fait remarquer que la jeune fille, peut-être un peu retardée par le choc, était en larmes.

L’arbitre, l’arbitre du tournoi et le superviseur du Grand Chelem ont décidé d’appliquer la règle de blesser un joueur ou un officiel sur le terrain – dans laquelle l’intention n’est pas un facteur – dans son interprétation la plus stricte et a attribué le match à Bouzkova et Sorribes Tormo par défaut.

Cela s’est accompagné de la perte des points de classement gagnés dans l’épreuve du double féminin, ainsi que de son prix en argent – plus de 30 000 $ CA pour la paire si elle avait fini par perdre le match, et au moins 57 000 $ si elle avait fini par le gagner.

Kato, qui a déclaré que son anglais n’était pas très bon, est venue préparée avec un discours pour la cérémonie de remise des trophées qu’elle a dit avoir écrit mercredi soir dans sa chambre d’hôtel.

Elle est devenue assez émotive, abandonnant ce qu’elle avait retenu toute la semaine. Kato a déclaré qu’elle avait interjeté appel pour que son prix en argent et ses points de classement soient rétablis.

« Cela a été très difficile mentalement pour moi ces derniers jours en raison de la disqualification injuste du double féminin. Je tiens à remercier tous les joueurs, les entraîneurs, tout le monde, pour leurs messages de soutien sincères », a déclaré Kato.

« J’ai pu utiliser toute l’énergie positive pour aller de l’avant afin que je puisse être ici aujourd’hui. »

Stéphanie Myles, La Presse Canadienne

