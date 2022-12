Andreas Seidl quitte McLaren pour rejoindre Sauber avant la transition d’Audi ; Andrea Stella nommée directrice de l’équipe McLaren

Andreas Seidl a quitté McLaren pour rejoindre Sauber

Andreas Seidl devrait superviser l’entrée d’Audi en Formule 1 en 2026 après avoir quitté son poste de directeur de l’équipe McLaren pour devenir directeur général de Sauber.

Seidl sera remplacé dans son rôle chez McLaren par Andrea Stella, qui quitte son poste précédent de directeur exécutif.

Sauber opère actuellement sous le nom d’Alfa Romeo, mais devrait recommencer à fonctionner sous le nom de l’entreprise en 2024 et 2025, avant que l’équipe ne fusionne avec Audi pour la saison 2026.

Seidl remplace Frédéric Vasseur au poste de directeur général de Sauber après que le Français a rejoint Ferrari en tant que directeur d’équipe plus tôt mardi, mais n’occupera pas le poste de directeur d’équipe que Vasseur occupait également au sein de l’équipe.

