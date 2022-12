Andreas Brehme explique pourquoi il a tiré son penalty en finale de la Coupe du monde avec son pied droit, après avoir marqué lors d’une fusillade à Mexico 86 avec son gauche

Il y a une brillante question triviale – sinon un peu galvaudée – qui demande qui sont les deux seuls joueurs de Premier League à marquer un penalty des deux pieds. Réponse? Bobby Zamora et Obafemi Martins.

Bien qu’impressionnant, ce n’est pas tout à fait au même niveau que ce qu’Andreas Brehme a réussi avec l’Allemagne de l’Ouest lors de la Coupe du monde.

L’arrière latéral a marqué lors d’une séance de tirs au but en quart de finale contre le Mexique lors de la Coupe du monde 1986 avec son pied gauche, aidant à envoyer son pays en demi-finale du tournoi. Rien de fâcheux là-dedans.

Quatre ans plus tard, cependant, avec le match 0-0 lors de la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine, Brehme est intervenu pour tirer un penalty à la 85e minute avec son pied droit. Il a marqué le seul but du match, remettant ainsi à l’Allemagne de l’Ouest le trophée Jules Rimet.

Bien qu’il ait changé de pied au cours de la période intermédiaire de quatre ans, Brehme affirme qu’il ne s’est même pas rendu compte qu’il avait changé son style de tir au but.

« Honnêtement, je ne sais pas [which is his strongest foot],” il a dit QuatreQuatreDeux dans le dernier numéro disponible à l’achat. “En 1986, on m’a demandé pourquoi j’avais tiré un penalty avec mon pied gauche, car le gars savait que j’utilisais souvent mon droit. Je n’avais même pas remarqué. Cela ne fait aucune différence.”

Brehme n’est cependant pas le seul Allemand considéré comme un expert des tirs au but. En effet, comme le dit le cliché, toute la nation est astucieusement apte à mettre le ballon dans le filet à partir de 12 mètres, quelle que soit la pression ou la situation.

Le vainqueur de la Coupe du monde 1990 explique pourquoi, suggérant que les Allemands peuvent traiter la situation pour ce qu’elle est : juste un penalty.

“Vous ne pouvez pas vous entraîner. Franz Beckenbauer avait l’habitude de nous dire que vous pouviez, mais j’ai dit que ce n’était pas vrai car en prendre un devant 60 000 fans est totalement différent. Je pense que les Allemands sont juste bons pour compartimenter – il y a de la pression, mais c’est une action qui doit être traitée comme telle.

“Nous n’avons jamais vraiment eu de premier choix [penalty taker]. Il y avait moi-même, Voller et Matthaus, et nous le jouions généralement à l’oreille en fonction de qui se sentait le mieux pour le prendre. Lothar n’en avait pas envie [in the 1990 World Cup final]. Je me fichais de qui l’avait pris, alors je l’ai offert. Cela pourrait surprendre les gens, mais je n’étais pas du tout nerveux en courant.”

Lors de la Coupe du monde de 1986, Brehme était sur le point de rejoindre le Bayern Munich, mais est parti pour l’Inter Milan deux ans plus tard. Il a joué pour l’équipe italienne pendant quatre ans, avant de connaître l’une des fins les plus folles d’une carrière de footballeur de tous les temps.

“J’avais 33 ans à l’époque et j’avais passé un an au Real Saragosse. Kaiserslautern voulait un peu plus d’expérience et m’a proposé un contrat d’un an pour les aider.

“J’ai fini par y rester cinq saisons ! Pendant ce temps, on a été relégués, on a gagné la Coupe d’Allemagne, on a été promus et on a gagné la Bundesliga. C’était fou. A 38 ans, j’ai enfin raccroché les crampons. carrière dans le club où tout a commencé. C’était un rêve devenu réalité.”