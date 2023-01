Andrea Riseborough ne peut pas croire qu’elle a été nominée pour un Oscar, non plus

“C’est un peu surréaliste”, a déclaré Riseborough, 41 ans. Elle concourra aux côtés de noms aussi connus que Cate Blanchett (“Tár”), Michelle Williams (“The Fabelmans”), Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once”) et Ana de Armas (“Blonde”). “Il y a une grande partie de moi qui est vraiment incapable d’accepter que c’est arrivé.”

Les critiques ont également fait l’éloge du film, qui a une note fraîche de 98% sur Rotten Tomatoes, bien qu’il ait été largement ignoré lors de cérémonies de remise de prix comme les Golden Globes et les Critics Choice Awards. Passant en revue le film pour le New York Times, Beandrea July a écrit que Riseborough “donne une performance habile” dans le film, qu’elle a qualifié d'”étude de personnage d’une simplicité trompeuse mais déchirante”. (C’était le premier long métrage de Morris.)

“Il s’agit de la performance la plus engagée, émotionnellement profonde et physiquement déchirante que j’ai vue depuis un moment”, a-t-il écrit à propos de la performance de l’actrice en tant que mère alcoolique et manipulatrice dans l’ouest du Texas.

“Andrea devrait gagner tous les prix qui existent et tous ceux qui n’ont pas encore été inventés”, a déclaré Paltrow en légende d’un Photo Instagram d’elle-même ; Riseborough ; le réalisateur du film, Michael Morris (“Better Call Saul”); et Demi Moore le 11 janvier après une projection.

“La chose la plus excitante à propos de ce moment est que beaucoup plus de gens vont voir ce film”, a déclaré Riseborough, connue pour son travail caméléon dans “Birdman” et “WE”

Lors d’une conversation téléphonique mardi après-midi depuis Londres, où elle tourne la série limitée de HBO “The Palace”, une satire politique sur un an dans un régime autoritaire qui s’effondre, l’actrice britannique a évoqué la vague de soutien de ses amis célèbres, ce qui a séduit pour lui parler du rôle et de la performance cette année d’un autre acteur qui l’a le plus émue. Voici des extraits de la conversation.

Toutes nos félicitations! Avez-vous regardé les nominations?

Mon autre moitié, Karim [Saleh], les regardait — j’essaie de ne pas trop y penser, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis il l’a vu à l’écran et a éclaté en sanglots.

Combien espériez-vous être nominé ?

Pas du tout. Même s’il y a un soutien pour un film ou une performance, il est très difficile de comprendre même être inclus dans la conversation quand vous n’avez pas fait partie des autres conversations – les Critics Choice Awards et SAG – les choses que nous célébrons tous et que nous regarder vers nous diriger.

Qu’est-ce que ça fait de voir autant de vos amis derrière le film ?

La chose la plus excitante est d’être reconnue par votre communauté. C’est un marqueur par lequel nous nous mesurons à bien des égards – par ceux à qui nous aspirons à ressembler ou ceux que nous admirons. Alors c’est énorme. Un sentiment merveilleux et chaleureux d’être soutenu et reconnu.

Comment vous êtes-vous impliqué dans le film ?

Michael Morris, le réalisateur, et moi avions travaillé ensemble sur “Bloodline”, et quelques années plus tard, il m’a apporté ce scénario de Ryan Binaco, un jeune scénariste brillant qui avait écrit une chanson d’amour à sa mère. Immédiatement, j’ai su que je voulais faire ce film et deux ans plus tard, nous l’avons fait – après une bonne et longue période de ragoût sans pouvoir le financer. Nous l’avons tourné en 19 jours, et c’était en une ou deux prises, la plupart du temps, parce que nous n’avions pas beaucoup de temps. Au moment où nous avons commencé à le faire, cela ressemblait à une explosion, car cela était dans nos os depuis si longtemps.