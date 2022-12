Andrea Pirlo révèle qu’il a failli rejoindre le Real Madrid en 2006, et Pep Guardiola le voulait à Barcelone en 2010

Andrea Pirlo a révélé en exclusivité QuatreQuatreDeux qu’il a failli signer au Real Madrid à l’été 2006, juste après avoir remporté la Coupe du monde avec l’Italie.

En effet, avec l’AC Milan englouti par le scandale des matchs truqués de Calcipoli, leur statut en Ligue des champions et même en Serie A ont été remis en question, avec des joueurs comme Pirlo incertains de l’état du club à son retour de la Coupe du monde.

Par conséquent, Pirlo a dit QuatreQuatreDeux (s’ouvre dans un nouvel onglet) dans le dernier numéro disponible à l’achat, il a failli déménager au Real Madrid, mais une fois la situation de l’AC Milan résolue, il a signé un nouveau contrat avec le club, où il est resté jusqu’en 2011.

“Nous venions de gagner la Coupe du monde, mais nous ne savions pas ce qui allait se passer”, a déclaré Pirlo.

“J’étais très, très proche du Real Madrid, mais ensuite on nous a dit que Milan pourrait participer aux éliminatoires de la Ligue des champions et être réadmis en Serie A. On m’a tout de suite proposé un nouveau contrat et le club a fait beaucoup pour me garder.”

Ce n’est pas la seule fois qu’il a failli déplacer l’une des élites espagnoles, Pirlo racontant FFT Pep Guardiola voulait qu’il joue aux côtés de Lionel Messi, Andres Iniesta et Xavi à Barcelone.

En fin de compte, rien ne s’est concrétisé, mais Pirlo apprécie toujours clairement cette conversation avec Guardiola, après un match amical entre l’AC Milan et Barcelone en août 2010.

“Il m’a appelé dans [to his office after the game] et a commencé à parler de la façon dont il voulait jouer et comment il aimerait que je rejoigne son équipe », a déclaré Pirlo.

“Pour moi, c’était une source de fierté, surtout de lui parler et aussi d’être comparé à un joueur de Barcelone. En fin de compte, rien ne s’est passé, mais être appelé par Guardiola dans son bureau pour parler a été une expérience merveilleuse.

Naturellement, les clubs anglais ont également courtisé la signature de Pirlo au cours de sa carrière, l’influence de l’Italien sur les matchs avec ses passes et son contrôle clairement admirés à travers le continent.

Pirlo a déclaré que Chelsea et Manchester City voulaient tous deux l’éloigner de l’Italie, avec son ancien entraîneur de l’AC Milan Carlo Ancelotti, dévoilé comme entraîneur de Chelsea avant le début de la saison 2009/10, tentant de le convaincre de déménager à Stamford Bridge.

“Ancelotti m’a demandé de l’accompagner”, se souvient le milieu de terrain. « Les deux équipes en ont parlé avec mon agent, et il y avait une grosse chance. Mais finalement, au moment de signer le contrat, Silvio Berlusconi et Adriano Galliani ne voulaient pas que j’y aille.

De même, son compatriote Roberto Mancini était à la tête de Manchester City en 2011, l’année même de son passage à la Juventus. Il a parlé au club d’un éventuel déménagement, mais a finalement décidé de rester en Italie.

Alors qu’il aurait pu remporter de nombreux trophées à Manchester City, sa décision de signer pour la Juventus lui a valu quatre titres consécutifs de Serie A et un trophée de la Coppa Italia.

“J’ai parlé avec la Juventus, avec Manchester City de Roberto Mancini et avec d’autres grandes équipes, mais j’ai finalement décidé d’aller à Turin parce qu’ils avaient un bon projet pour retrouver le chemin de la victoire”, a-t-il expliqué.

“Ils venaient de traverser des années difficiles, mais ils avaient un nouveau stade et construisaient une nouvelle Juve, où je serais un joueur important, alors j’ai décidé d’y aller.”