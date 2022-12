Andrea Pirlo n’a JAMAIS revu la défaite finale de la Ligue des champions 2005 contre Liverpool

Andrea Pirlo a admis QuatreQuatreDeux qu’il n’a jamais regardé la finale de la Ligue des champions 2005 – où son AC Milan (s’ouvre dans un nouvel onglet) l’équipe a été victime de Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet)le retour du “Miracle d’Istanbul” d’ – bien qu’il soit actuellement en charge de l’équipe qui joue sur le terrain où il s’est déroulé, le stade olympique Atatürk.

Le légendaire meneur de jeu italien, 43 ans, a été nommé entraîneur-chef de l’équipe turque de Super Lig Fatih Karagumruk en juin, après avoir été limogé par la Juventus le mois précédent.

Et, sans surprise, il a été difficile pour son nouvel environnement de ne pas raviver les mauvais souvenirs de cet affrontement emblématique – dans lequel Milan a mené 3-0 à la mi-temps, avant que Liverpool ne revienne pour gagner aux tirs au but, avec Pirlo voyant sa place- coup de pied arrêté par le gardien des Reds aux jambes bancales Jerzy Dudek.

Dans une interview avec Arthur Renard (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour le dernier numéro de FFT disponible à l’achat, cependant, Pirlo révèle qu’il n’a pas revécu visuellement cette nuit vraiment dramatique depuis plus de 17 ans.

“Encore aujourd’hui, nous [Milan’s players from the game] Je ne peux pas comprendre ce qui s’est passé”, dit-il. “Nous avons disputé l’une des meilleures premières mi-temps de toutes les finales, non seulement au niveau européen mais en général. Nous avons même eu quelques occasions de porter le score à 4-0 en début de seconde période. Puis ils ont marqué trois buts en sept minutes et, d’un instant à l’autre, on ne peut plus réagir.

“Nous avions plus d’occasions de gagner le match”, poursuit-il, “mais lorsqu’un match est censé aller dans une certaine direction, vous ne pouvez tout simplement rien faire pour l’amener dans une autre direction. Nous savions que le match n’était pas terminé. – c’est toujours le cas quand vous jouez contre une équipe anglaise, avec beaucoup de supporters dans le stade et avec l’esprit que Liverpool a toujours eu. Nous avons bien joué, mais cela s’est passé d’une manière que personne n’aurait pu imaginer. J’ai Je n’ai jamais regardé ce match.”