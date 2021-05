Andrea Pirlo limogé de son poste d’entraîneur de la Juventus

La Juventus a annoncé qu’Andrea Pirlo avait été limogé de son poste de manager.

Une déclaration sur le site Web du club disait: « Merci, Andrea.

« Ce sont les premiers mots que nous devons tous dire à la fin de cette expérience spéciale ensemble.

« Il y a quelques mois, Andrea Pirlo, icône du football mondial, a commencé sa nouvelle aventure, sa première en tant qu’entraîneur.

« Pour ce faire, il faut d’abord du courage, ainsi que la conscience de ses propres moyens, surtout dans une période marquée par des milliers de difficultés, avec le monde contraint par la pandémie à réinventer ses propres règles jour après jour.

« Pirlo vient de commencer les premiers pas de ce qui deviendra sans aucun doute une brillante carrière d’entraîneur. Une aventure de transformation, cherchant et souvent réussissant à apporter ses idées et son expérience de champion sur le terrain de l’autre côté ‘ de la clôture. »

Pirlo, triple vainqueur de la Serie A en tant que joueur de la Juve, a été embauché dans son premier poste de direction au début de la saison 2020-21 après le départ de Maurizio Sarri à la suite du Bianconeri élimination en huitièmes de finale de Ligue des Champions à Lyon.

– Diffusez des matchs en direct et des rediffusions sur ESPN + (États-Unis uniquement)

La décision intervient après une campagne décevante au cours de laquelle la Juve est à nouveau sortie de la Ligue des champions au même stade – cette fois contre le FC Porto – et n’est en compétition que la saison prochaine, le match nul à domicile de Naples contre Hellas Verona leur permettant de terminer à la quatrième place le dernier jour de la saison de Serie A.

Andrea Pirlo a duré une saison en tant qu’entraîneur de la Juventus. Mattia Ozbot/Socrate/Getty Images

La déclaration de la Juventus a poursuivi: « Et puisque dans le football, ce qui compte, ce sont les victoires, rappelons-les: en l’espace de quelques mois, la Juve de Pirlo a remporté deux trophées: la Supercoupe d’Italie et la Coppa Italia. Et lui, en tant qu’entraîneur, a remporté de brillantes victoires sur les terrains les plus prestigieux, de San Siro au Camp Nou.

« Pour tout cela, pour le courage, le dévouement, la passion avec laquelle il a démontré chaque jour, nos remerciements vont au Maestro, au Coach et à Andrea, cela vient vraiment du cœur. Ainsi que notre bonne chance pour l’avenir ce sera sûrement un merveilleux. »

Massimiliano Allegri, qui a également été lié au poste vacant du Real Madrid après le départ de Zinedine Zidane, est le favori pour succéder à Pirlo.

Il a été manager de la Juve de 2014 à 2019 et a remporté le titre de Serie A dans chacune de ces cinq campagnes ainsi que la Coppa Italia à quatre reprises. Sous Allegri, la Juve a également atteint la finale de la Ligue des champions à deux reprises.

Avant de rejoindre la Juve, Allegri avait mené l’AC Milan à son dernier titre de Serie A en 2010-11.