Andrea Pirlo discute du partage de l’amour des jeux vidéo avec son “frère” Alessandro Nesta

AC Milan (s’ouvre dans un nouvel onglet) et les légendes italiennes Andrea Pirlo et Alessandro Nesta ont vécu de nombreux grands moments ensemble au cours de leurs carrières chargées de trophées pour le club et le pays – mais ils ont également partagé des souvenirs spéciaux d’un tout autre genre en dehors du terrain.

Partageant des voyages à l’extérieur et des missions internationales pendant une décennie, il est juste de dire que Pirlo et Nesta se sont assez bien connus – et ils se sont liés autour d’une forme de divertissement en particulier : les jeux.

Comme Pirlo l'a révélé à QuatreQuatreDeux, c'est Arthur Renard dans une interview pour le dernier numéro, la PlayStation est devenue presque une obsession pour eux.

Pirlo, qui est actuellement entraîneur-chef de l’équipe turque de Super Lig Fatih Karagumruk, a déclaré FFT:

“Nous étions colocataires avec l’équipe nationale et Milan pendant 10 années consécutives, nous avons donc passé la plupart de notre temps ensemble. J’étais plus avec lui qu’avec ma propre famille, il était comme un frère pour moi.

“Nous avons commencé à jouer à PlayStation quand Alessandro est venu à Milan. Nous adorons ça ; dès que nous étions mis dans la même pièce, nous jouions tout le temps : avant et après les entraînements et dans les camps d’entraînement. C’est devenu un passe-temps, juste pour tuer le temps, parce qu’on s’amusait et qu’on aimait le faire ensemble, mais on ne jouait jamais tard dans la nuit, seulement après un match où on avait du mal à s’endormir, peut-être.

La passion de Pirlo pour PlayStation était si intense qu’il l’a même utilisée pour se préparer au plus grand match de sa vie – la finale de la Coupe du monde 2006 contre la France – comme il l’a raconté dans son autobiographie :

“Je ne ressens aucune pression… Je m’en fous. J’ai passé l’après-midi du dimanche 9 juillet 2006 à Berlin à dormir et à jouer à la PlayStation. Le soir, je suis sorti et j’ai remporté le Mondial Tasse.”