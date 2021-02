Andrea Mitchell de NBC a eu droit à une leçon de littérature anglaise après avoir tenté de corriger l’utilisation par le sénateur Ted Cruz d’une citation de Shakespeare, attribuant à tort la ligne à William Faulkner malgré un diplôme en la matière.

Identifiant le républicain du Texas par son nom dans un tweet de mercredi, Mitchell a déclaré que Cruz avait attribué à tort une citation au célèbre dramaturge anglais après l’avoir citée en référence à la campagne de destitution en cours contre l’ancien président Donald Trump, affirmant que c’était le cas. « Plein de son et de fureur, ne signifiant rien. »

«Le sénateur Ted Cruz dit [the] Le procès de destitution est comme Shakespeare, plein de son et de fureur ne signifiant rien. Non, c’est Faulkner, » elle a écrit.

.@SenTedCruz dit #ImpeachmentTrial est comme Shakespeare plein de son et de fureur ne signifiant rien. Non, c’est Faulkner – Andrea Mitchell (@mitchellreports) 10 février 2021

Avec la véritable origine de la citation à quelques clics, il n’a pas fallu longtemps avant que Mitchell – qui détient un baccalauréat en littérature anglaise de l’Université Ivy League de Pennsylvanie – soit informé que la célèbre phrase est, en fait, de Macbeth de Shakespeare ».

on raconte une histoire mais il y a trop d’idiots pour compter https://t.co/h0dZkEaHVh – maura quint (@behindyourback) 11 février 2021

Les hacks de médias ne peuvent même pas faire les choses correctement qui peuvent être facilement recherchées sur Google, et nous sommes censés leur faire confiance sur des questions plus importantes? – Larry Christopher (@ Liminal333) 11 février 2021

L’hôte de NBC est rapidement revenu sur Twitter pour émettre un mea culpa, admettant la correction bâclée tout en s’excusant auprès de Cruz. «J’ai clairement étudié trop de littérature américaine et pas assez de Macbeth. Mes excuses au sénateur Cruz, » dit-elle.

J’ai clairement étudié trop de littérature américaine et pas assez de Macbeth. Mes excuses au sénateur Cruz. – Andrea Mitchell (@mitchellreports) 11 février 2021

Cruz lui-même s’est également joint à l’amusement, récitant encore plus Shakespeare en plaisantant que Mitchell «Proteste trop» et la pointant vers le passage «Macbeth» en question. « On pourrait penser que NBC connaîtrait le barde, » dit-il, faisant référence au surnom de Shakespeare, le « Barde d’Avon. »

Je pense qu’elle proteste trop. On pourrait penser que NBC connaîtrait le barde. Andrea, jetez un œil à l’acte 5 de Macbeth, scène 5: « [Life] se pavane & frette son heure sur la scène,

Et puis on n’entend plus. C’est un conte

Raconté par un idiot, plein de son et de fureur,

Ne signifiant rien. – Ted Cruz (@tedcruz) 11 février 2021

Mitchell n’a pas été le seul à empiéter sur Cruz, son tweet attirant les ricanements d’autres membres éclairés des lettrés de Beltway, tels que la chroniqueuse du Washington Post Jennifer Rubin, qui a également été moquée sans pitié pour avoir approuvé le dunk totalement raté du sénateur.

Entre NBC et le Washington Post, on pourrait penser que quelqu’un aurait lu Macbeth. pic.twitter.com/RvTgHyTVIg – Ted Cruz (@tedcruz) 11 février 2021

Rubin (comme Mitchell qui a fait la même erreur) n’a jamais été l’ampoule la plus brillante du mur. Certainement Shakespeare. Maintenant, elle a fait plus pour se mettre dans l’embarras, et finalement aider Cruz, qu’elle voulait embarrasser en premier lieu. Oh l’ironie. @tedcruz @jrubinblogger pic.twitter.com/BuLmpPp23V – Greymarch (@Greymarch) 11 février 2021

Mieux encore, les journalistes en réponse à Andrea Mitchell agissent comme Chaque personne intelligente sait que c’est Faulkner et seul un crétin absolu comme Ted Cruz attribuerait cette citation emblématique de Macbeth à William Shakespeare: https: //t.co/qa8vGJ4TaG – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 11 février 2021

Au crédit de Mitchell, le romancier américain William Faulkner s’est inspiré du soliloque bien connu de «Macbeth» pour son livre «The Sound and the Fury», mais n’en est pas à l’origine.

