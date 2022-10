Andrea McLean révèle qu’elle ne parle plus aux co-stars de Loose Women alors qu’elle s’ouvre sur son plus grand regret

ANDREA McLean a révélé qu’elle était rarement en contact avec ses co-stars de Loose Women après avoir quitté la série il y a deux ans.

La présentatrice, 53 ans, a déclaré que quitter Loose Women après 13 ans pour poursuivre d’autres projets était la meilleure décision qu’elle ait jamais prise, même si elle craignait de ne pas pouvoir payer ses factures et de perdre son “identité”.

Depuis qu’elle a quitté la populaire émission de chat ITV en 2020, Andrea a admis qu’elle avait du mal à rester en contact avec ses anciennes co-stars alors qu’elle se concentrait sur sa nouvelle entreprise.

S’adressant exclusivement à The Sun, Andrea a déclaré: «Je reste en contact avec certaines des femmes de Loose Women, de la même manière que je ne peux parler qu’à certaines quand j’étais là-bas – mais pas énormément.

« Principalement parce que je suis occupé, que je travaille et que je fais mon truc.

« Brenda et moi message, Denise, Linda Robson, Saira.

«J’étais nul pour rester en contact quand j’étais là-bas et je suis tout aussi nul maintenant.

“Mais ce qui est bien, ça n’a pas d’importance parce qu’avec vos vrais amis, ça n’a pas d’importance si vous ne vous êtes pas vus depuis des années.”

La maman de deux enfants a toujours été connue pour son image immaculée à la télévision, mais Andrea a fait la confession surprenante de son choix de chaussures lors de l’émission de jour.

“Tout le monde a toujours pensé que j’étais cette femme qui portait des talons et une robe moulante”, nous a dit Andrea.





“Je portais des pantoufles tout le temps, j’avais l’habitude de transporter mes chaussures et neuf fois sur dix, je les enlevais sous le bureau et j’avais mes pantoufles – alors ne croyez pas tout ce que vous voyez à la télévision.

«Quand j’ai fait le temps, je n’étais vu que de la taille et je n’avais que des pantoufles, parfois j’aurais peint mes ongles et continué avec des morceaux de coton entre les deux et je me tiendrais là à faire le temps immaculé du la taille vers le haut.

Dans une conversation ouverte, la favorite de la télévision, Andrea, a admis que sa plus grande peur ne serait pas de saisir les opportunités que la vie lui offrait.

Discutant de la raison qui a changé sa vie pour avoir quitté Loose Women, Andrea a déclaré: «J’étais nerveuse à l’idée de laisser Loose Women comme quiconque est devenu connu pour faire quelque chose, que vous soyez directeur de banque ou footballeur, c’est votre identité.

“Alors cela devient, qui suis-je, si je ne suis pas cela.

“J’étais inquiet car c’était un travail que j’avais fait pendant si longtemps, qui suis-je si je ne suis pas cette chose.

«Je me suis assis avec moi-même et j’ai pensé qu’il y avait plus que mon travail et j’ai pensé à ce que je voulais vraiment faire.

“Je suis juste une gentille dame qui a toujours voulu aider les gens et j’ai pensé comment je pourrais en faire mon travail.”

Elle a poursuivi: “J’étais nerveuse à l’idée de partir, en termes d’identité, en termes de paiement des factures, mais quand vous avez trop peur pour prendre une décision parce que vous avez tellement peur de ce qui pourrait mal tourner et cela vous paralyse de faire quelque chose.

«Mais une fois que vous savez, vous pouvez expirer. Je l’appelle le ‘et si’

« Et si je tombe, et si je vole, et si tout tourne mal, et si tout le monde se moque de moi, et si je perds tout mon argent, et si je perds tous mes amis.

“Mais si vous pouvez le retourner et que se passe-t-il si tout se passe bien, alors pour moi, j’exhorterais tous ceux qui sont assis sur la clôture à s’asseoir et à écrire votre liste” et si tout allait mal “et à le retourner à” et si ça tout va bien’ et au fond de moi se trouve le savoir.

Andrea Mc Lean

Andrea Mc Lean

L’ancienne présentatrice météo – qui se concentre maintenant sur son site Web, This Girl Is On Fire, et sa carrière d’écrivain à succès, a déclaré qu’elle était dans un bien meilleur endroit maintenant après avoir connu ses propres problèmes de santé mentale où elle se sentait “dépassée”. et « stressé ».

“Je pense qu’il est important de discuter des problèmes féminins parce que vous ne pouvez pas vivre l’expérience de la moitié de la population du monde entier et c’est lié aux hormones, à la santé mentale et sans en discuter”, a-t-elle déclaré lors du 100e anniversaire de Disney. un événement.

“Ce n’est pas parce que c’était comme ça que nous ne pouvons pas le changer. Regardez les autres parties du changement dans nos vies.”

S’appuyant sur ses propres batailles personnelles contre l’anxiété, elle a déclaré: «J’ai eu des difficultés à me sentir dépassée, j’ai publié un article sur la santé mentale et de nombreuses personnes ont tendu la main et nous normalisons simplement l’expérience humaine.

“Nous ne sommes que des humains vivant une expérience normale – ne faites rien de tabou, rien n’est tabou.

«Je me sens bien maintenant, la principale cause de stress est de vouloir que les choses soient différentes de ce qu’elles sont, et je pense qu’une fois que nous reconnaissons pourquoi nous sommes stressés.

«Une fois que vous regardez cela en face et que vous voyez ce que vous pouvez faire à ce sujet, vous pouvez expirer et avoir l’impression de prendre des mesures.

« Même si ce n’est pas une étape dont on voit les résultats tout de suite, ce sera peut-être dans un an.

“Pour moi, je me sens bien, je fais ce que j’aime, c’est difficile, c’est difficile et j’adore ça.

“Beaucoup de gens pensent qu’Andrea McLean dirige un site d’autonomisation des femmes, pas moi. J’aide simplement les femmes à se sentir bien dans leur peau et elles peuvent en faire tout ce qu’elles veulent, donc je suis vraiment excitée et j’aime ce que je fais.

En 2020, Andrea a révélé comment sa lutte contre l’anxiété l’avait amenée à envisager le suicide.

À l’époque, Andrea a déclaré qu’elle luttait contre son anxiété depuis des mois à l’insu de sa famille et de ses amis.

La star de la télévision s’est souvenue d’avoir fondu en larmes dans un supermarché, puis d’une autre fois où elle avait du mal à respirer après une dispute avec un autre chauffeur.

Elle a également admis que son anxiété était devenue si écrasante qu’elle ne pouvait pas se résoudre à assister aux NTA avec ses co-stars de Loose Women et qu’elle était arrivée seule après avoir pleuré en se rendant sur le tapis rouge.

En 2018, Andrea avait précédemment partagé qu’elle souffrait d’attaques de panique paralysantes après avoir traversé la ménopause.

L’ancienne star de Loose Women a parlé des conséquences du changement sur sa santé mentale dans son livre, Confessions of a Menopausal Woman.

Andrea a écrit le livre dans le but d’aider d’autres femmes à faire face aux changements que subissent leur corps et leur esprit.

