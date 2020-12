La star de Loose Women, Andrea McLean, a déclaré que son plus grand regret dans la vie était de ne pas avoir demandé de l’aide plus tôt lorsqu’elle a fait une dépression nerveuse.

La télé régulière de 51 ans s’est retrouvée dans un endroit sombre alors qu’elle luttait contre des problèmes de santé mentale paralysants et se retrouvait même à envisager le suicide.

Elle s’est rétablie après avoir cherché un professionnel et Andrea admet qu’elle aurait souhaité avoir contacté plus tôt.

Lorsqu’on lui a demandé de nommer son plus grand regret dans la vie, elle a déclaré au Sun: «J’ai mis si longtemps à obtenir de l’aide.

« J’aurais aimé l’avoir fait il y a des années. Mais je crois que tout se passe quand c’est censé le faire. Je me fiche de ce que les gens pensent maintenant. »

En octobre, Andrea s'est courageusement ouverte dans la nuit noire où elle voulait se suicider.









Andrea était dans une chambre d’hôtel pour le travail lorsque des mois de soucis financiers et de stress ont abouti à une soudaine attaque de sentiments suicidaires.

«À moins que quelqu’un n’ait été là, c’est impossible à décrire», a-t-elle déclaré au Mirror. « Cela a duré une nuit et c’était la nuit la plus longue, sombre et horrible. J’étais par terre, arpentant la pièce et pleurant. »

«Le lendemain matin, je me suis levé du sol et je suis allé travailler. J’ai passé une journée entière à prétendre que tout allait bien. Au moment où je suis rentré à la maison, j’ai pensé: ‘C’est passé. Je ne me sens toujours pas bien mais je ne le fais pas. veux y penser plus. Donc je ne l’ai jamais mentionné. «

Depuis, elle a rebondi et a récemment décidé de prendre le contrôle de sa vie en quittant son emploi chez Loose Women.







(Image: ITV)









Andrea a admis qu’il y avait d’autres projets sur lesquels elle voulait travailler et a décidé de faire un acte de foi en quittant le panel.

Elle a dit aux autres panélistes Janet Street Porter, Judi Love et Stacey Solomon qu’elle réfléchissait sérieusement à son avenir pendant la pandémie de coronavirus.

Andrea a déclaré: « Comme vous le savez, j'ai eu une année vraiment difficile, et je pense que quiconque a connu une quelconque détresse mentale.







(Image: andreamclean / Instagram)



«J’ai eu une panne l’année dernière et puis, évidemment, nous avons une pandémie mondiale, vous vous arrêtez et pensez à votre vie, tout le monde disait: ‘J’ai hâte de revenir à ce qu’il était’.

«Et je me suis dit:« Si vous réduisez cette année et partez l’année prochaine, cela signifie que l’année prochaine je reviendrai en 2019 ».

«Je veux regarder en avant et comment est-ce que je veux que ma vie soit? J’ai réalisé que je devais être courageux, que je devais faire des pas audacieux, j’ai 51 ans, alors combien de temps ai-je encore?

* Samaritans (116 123) exploite un service 24 heures sur 24 disponible tous les jours de l’année. Si vous préférez écrire ce que vous ressentez ou si vous craignez d’être entendu au téléphone, vous pouvez envoyer un e-mail aux Samaritains à jo@samaritans.org