Andrea McLean demande aux fans de payer 29 £ par mois pour rejoindre son nouveau programme d’adhésion, après sa démission choquante en tant qu’hôte de Loose Women.

Le programme This Girl Is On Fire, récemment lancé par Andrea, offrira du mentorat et des conseils d’experts aux femmes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de confiance en soi.

L’adhésion est disponible pour un tarif réduit de 29 £ par mois pour les inscriptions anticipées, passant à 40 £ par mois à partir du 9 décembre.

En branchant son nouveau programme sur Instagram jeudi, Andrea a expliqué qu’elle avait décidé de le lancer après s’être remise de la dépression mentale dont elle avait souffert l’année dernière.









Elle a écrit: «J’ai agi. J’ai obtenu de l’aide. Et j’ai continué à agir, devenant plus forte dans mes intentions et plus courageuse dans leur exécution.

«Et comme vous êtes si nombreux à me contacter pour me demander pourquoi j’ai décidé de quitter mon travail et sur quoi je vais travailler, c’est ce que je veux partager avec vous.

Andrea a déclaré que son adhésion au TGIOF offrirait une aide similaire à celle qu’elle avait reçue.

Elle a dit qu’elle prévoyait de: « Vous soutenir tout au long de votre propre cheminement et vous donner accès aux mentors qui m’ont aidé. »

La femme de 51 ans a surpris les fans lundi lorsqu’elle a sangloté en expliquant qu’elle partait après Noël, après avoir animé le panel pendant 13 ans.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Andrea a été remplacée par Ruth Langsford mardi, avant de revenir au panel pour discuter davantage de sa décision mercredi.

Elle a dit aux autres panélistes Janet Street Porter, Judi Love et Stacey Solomon qu’elle avait beaucoup réfléchi à son avenir pendant la pandémie.

Elle a déclaré: « Comme vous le savez, j’ai eu une année vraiment difficile, et je pense que quiconque a connu une sorte de détresse mentale, j’ai eu une dépression l’année dernière et puis évidemment nous avons une pandémie mondiale, vous vous arrêtez et pensez à votre vie, tout le monde disait: «J’ai hâte de revenir à ce qu’il était».

«Et je me suis dit:« Si vous réduisez cette année et partez l’année prochaine, cela signifie que l’année prochaine je reviendrai en 2019 ».

«Je veux regarder en avant et comment est-ce que je veux que ma vie soit? J’ai réalisé que je devais être courageux, que je devais faire des pas audacieux, j’ai 51 ans, alors combien de temps ai-je encore!?

Stacey a plaisanté: « Eh bien moche Andrea, c’est un peu morbide! »







(Image: ITV)



Andrea a répondu: « Non, c’est vrai! Il y a un sentiment d’urgence et sinon maintenant, quand? Il n’y a pas de bon moment, vous devez quitter cette branche et espérer que l’univers vous rattrapera. »

Andrea a dit qu’elle était gênée de pleurer autant dans la série et a déclaré qu’elle ne savait pas que cela allait arriver.

Elle a confirmé qu’il lui restait «quatre ou cinq spectacles» et a confirmé «je ne suis pas malade, je m’en vais».

« La réponse de tout le monde a été vraiment charmante, je ne m’attendais pas à en reparler aujourd’hui. »