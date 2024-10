Andrea McLean et Airy Group créent une maison de plage avec façade pliante

Les designers locaux Andrea McLean Studio et le groupe Airey se sont associés pour créer une maison de plage urbaine et lumineuse avec des toits-terrasses ouverts et une façade grillagée pliante à Vancouver, en Colombie-Britannique.

La Big Sky Beach House de 2 360 pieds carrés (219 mètres carrés) est située sur un terrain étroit de 3 960 pieds carrés (368 mètres carrés) dans un quartier peu élevé de Kits Point, à Vancouver.

« Les images conceptuelles recueillies par les clients incluaient de nombreux projets australiens, tous confortables, naturels et indulgents », Andrea McLean, architecte d’intérieur et fondatrice de son cabinet. studio éponymea déclaré à Dezeen.

« En fin de compte, l’objectif de cette petite maison était de créer une impression d’espace ouvert et aéré, tout en étant relié au sol et en tirant le meilleur parti de la proximité de la plage et de l’air océanique. »

Andrea McLean Studio, aux côtés d’un architecte et paysagiste Groupe Aireya travaillé à « inverser » le plan typique de la maison afin de s’adapter à son emplacement à l’extrémité d’une intersection en forme de T, qui pourrait compromettre l’intimité et la paix du soir avec les phares venant en sens inverse.

La façade de la maison est caractérisée par un grand paravent qui permet d’ouvrir la façade supérieure à la vue.

Les moustiquaires peuvent protéger des intempéries et être ouvertes par beau temps, permettant à la maison de réagir à la fois à l’environnement extérieur et intérieur et offrant longévité et confort.

« L’extérieur était censé avoir une palette qui fonctionnerait et vieillirait bien avec le climat de la côte ouest, qui connaît beaucoup de pluie en automne et en hiver, et beaucoup de journées chaudes et sèches en été », a déclaré McLean.

« Le Western Red Cedar a été sélectionné pour de nombreux éléments extérieurs, une essence de bois locale bien adaptée à ce climat. »

L’équipe a aménagé deux chambres et deux salles de bains au rez-de-chaussée, là où l’aménagement paysager et les murs du jardin pourraient les protéger, et ouvrir le deuxième étage public aux vues environnantes.

En plus des chambres, le rez-de-chaussée comprend une entrée avant et arrière, une buanderie, un espace de rangement et une buanderie.

Le niveau supérieur est plus ouvert avec des espaces cuisine, salon et salle à manger organisés autour d’une cour intérieure à trois côtés.

De grandes portes coulissantes en verre à chaque extrémité de la maison apportent de la lumière profondément dans le plan et donnent accès au balcon avant et à la terrasse. Un escalier flottant en bois avec des marches ouvertes monte jusqu’au loft du troisième étage.

« Les matériaux intérieurs ont été choisis pour refléter le processus de fabrication, les imperfections, voire l’érosion, semblables à ceux du littoral voisin », a-t-elle déclaré.

Les sols en granulats de béton nécessitant peu d’entretien ont été soumis à un traitement de meulage en profondeur pour mieux mettre en valeur les granulats et rappeler aux résidents la plage rocheuse.

Ils sont juxtaposés par des menuiseries composées de noyer brossé à coupe plate, provenant de variations de couleurs et de défauts afin de donner un ton naturel et détendu aux intérieurs.

Les portes escamotables – situées pour augmenter la circulation et le flux dans tout le plan – sont revêtues du même noyer que la menuiserie, ce qui leur permet d’être masquées lorsqu’elles sont fermées.

« Ainsi, l’expérience est celle d’un environnement plutôt que d’une série de pièces et de composants individuels comme les portes, les boiseries et les placards », a déclaré McLean.

D’autres projets récemment achevés à Vancouver comprennent une maison en béton en porte-à-faux « ressemblant à une forteresse » de McLeod Bovell et une maison rénovée des années 1990 avec un garage souterrain par D’Arcy Jones Architects.

La photographie est de Emma Peter.

Crédits du projet :

Architecture et aménagement paysager : Le groupe Airey

Aménagement intérieur : Andrea McLean Studio Inc.

Construire: Projets côtiers

Style : Marcela Trejo

Construction paysagère : Râteaux et échelles

Dépistage externe : Construction Tilleul