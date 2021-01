Andrea McLean a dit au revoir à son rôle d’hôte de Loose Women à la fin de l’année dernière.

La femme de 51 ans a décidé de quitter le poste de télévision de haut niveau afin de se concentrer sur sa société en ligne This Girl Is On Fire avec son partenaire Nick Feeney.

Et maintenant, la journaliste a parlé franchement des inquiétudes qu’elle avait avant de quitter le panel de la semaine – ce qui comprenait sa crainte de devoir mettre son magnifique manoir de Surrey sur le marché.

Parler avec OK! magazine, le favori de la télé a partagé: « C’était un brûleur tellement lent. Au moment où il est arrivé, c’était absolument la bonne chose à faire. C’était une décision étrange – ça faisait peur!

« Il nous a fallu des mois de réflexion. Nous nous préparions au pire et espérions le meilleur. Nick et moi nous sommes assis et avons écrit ce à quoi nous devions nous préparer.







« Le pire des cas – nous devrions vendre la maison. Mieux, l’adhésion à This Girl Is On Fire et le site Web que nous avons mis en place fonctionnent et nous réussissons. »

Andrea a choqué la nation, en décembre, après avoir annoncé son départ de l’émission ITV en direct à l’antenne

La beauté anti-âge a éclaté en sanglots en révélant la nouvelle à ses co-stars Coleen Nolan, Janet Street-Porter et Judi Love.

Elle a déclaré lors de son dernier spectacle: «C’est vraiment bizarre, c’est comme venir à votre propre mariage et à vos funérailles en même temps.







« Je n’ai aucune idée de ce qui va se passer aujourd’hui. »

Peu de temps après son annonce, Saira Khan a révélé qu’elle se retirait également du panel.

Saira, 50 ans, a révélé qu’elle partait pour « réévaluer ses priorités ».







La femme d’affaires dit qu’elle envisage de se concentrer sur sa marque Saira Skin.

Elle a déclaré sur son histoire Instagram: «Il était temps de passer cinq ans sur Loose Women, et vous savez quand vous savez que c’est le bon moment pour franchir ce pas et se concentrer sur d’autres choses à la recherche de nouvelles aventures.

« Tu dois juste le faire, tu ne peux pas penser à l’avance et si, quoi peut-être. Croyez en vous-même, croyez en votre capacité, croyez en votre propre karma que vous avez créé. »

