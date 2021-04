ANDREA McLean craignait de devoir vendre sa maison et de «ne jamais gagner un sou» en quittant Loose Women.

La femme de 51 ans a choqué les téléspectateurs en novembre de l’année dernière lorsqu’elle a révélé qu’elle quitterait l’émission ITV après 13 ans pour poursuivre d’autres projets.

Rex

Andrea McLean craignait de devoir vendre sa maison et de « ne pas gagner un sou » après avoir quitté Loose Women[/caption]

La dernière émission d’Andrea remonte au 16 décembre et elle se concentre maintenant sur son site Web, This Girl Is On Fire, et sa carrière d’écrivain à succès.

Lors du prochain épisode de son podcast La capsule en conversation avec Andrea McLean, Andrea a parlé de ses craintes de s’éloigner de l’émission.

Elle a déclaré: «Je savais que je devais prendre une profonde inspiration et être courageuse.

« Donc [husband] Nick et moi nous sommes assis et nous avons travaillé, très logiquement, quitter un travail que vous avez fait pendant deux décennies et c’est tout ce que vous avez vraiment connu, absolument tourner à droite et faire quelque chose de très différent, est une expérience très émouvante car ainsi que très pratique.

Rex

Andrea était un présentateur de l’émission depuis 13 ans[/caption]

Rex

Le dernier spectacle d’Andrea était en décembre de l’année dernière[/caption]

«Nous nous sommes assis et avons dit ‘quelle est la pire chose qui puisse arriver? Oui, je ne gagne jamais un sou. Nous devrons vendre la maison. Nous devrons peut-être vendre les enfants, peut-être le chien! »

Elle a poursuivi: «Nous avons parcouru la liste et une fois que j’ai su que j’avais mis en place des stratégies d’adaptation pour chaque pire des cas, je les avais déjà regardées dans les yeux et j’ai dit: ‘oui, je peux vivre avec ça’ et ‘je peux vivre avec ça aussi ».

«Je savais que je pouvais le faire, alors faisons-le, alors j’ai juste sauté et c’est l’expérience la plus euphorique et la plus terrifiante à la fois.

«Vous sautez, mais que faire si je tombe et que je fais face à une plante? Mais que faire si je vole. C’est l’une de mes citations préférées. »





Getty

Andrea s’est assise avec son mari Nick et a élaboré les pires scénarios si elle quittait la série[/caption]

Elle a ajouté: «Et maintenant, je lève fièrement la main et dis que je suis une femme entrepreneur et que je dirige une salle de sport pour l’esprit.

«Nous montrons aux femmes comment recycler leurs pensées pour qu’elles ne se sentent pas piégées et effrayées, j’ai un peu l’impression d’être au front en disant ‘suivez-moi les gars’.

La capsule en conversation avec Andrea McLean peut être trouvée en visitant www.thecapsule.co.uk.